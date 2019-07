Absolt un conductor borratxo perquè Mossos van «vulnerar el seu dret a la intimitat» fent-li la prova a urgències

L'Audiència de Girona ha revocat la condemna a un conductor borratxo que va tenir un accident el 29 de maig del 2015 perquè conclou que els Mossos d'Esquadra van "vulnerar el seu dret a la intimitat" quan li van fer la prova d'alcoholèmia a un box d'urgències de l'hospital Trueta de Girona. El jutjat penal 3 de Girona li havia imposat una multa de 1.080 euros i 3 mesos de presó per conduir sota l'efecte de begudes alcohòliques i negar-se a sotmetre's a la prova. L'Audiència, que ha estimat el recurs de la defensa, considera que el servei d'urgències és "un espai de privacitat" on no té accés "el públic en general" i, per tant, que els agents haurien d'haver demanat el "consentiment exprés" del motorista o una autorització judicial.

El jutjat penal 3 de Girona va jutjar el motorista, que és veí de Bescanó, el 8 d'abril. Aleshores, el jutge el va condemnar a pagar una multa de 1.080 euros per conduir begut i li va imposar 3 mesos de presó per negar-se a fer la prova d'alcoholèmia. A més, també li prohibia conduir durant més de 8 anys.

La sentència recollia que el 29 de maig del 2015, passades les sis de la tarda, l'home circulava per la carretera N-141 a l'alçada de Bescanó quan va perdre el control de la moto i va tenir l'accident. "Havia ingerit begudes de contingut alcohòlic per la qual cosa no podia conduir en condicions de seguretat", apuntava la sentència.

Un cop el motorista ja estava a l'hospital Trueta de Girona, els agents dels Mossos d'Esquadra li van fer una primera prova d'alcoholèmia, que va donar un resultat de 0,58 mg/l d'aire expirat. La sentència apuntava que, quan havia de tornar a fer la prova amb l'etilòmetre evidencial, "va bufar voluntàriament de manera incorrecta" cosa que va fer impossible determinar la taxa d'alcohol.

La defensa del motorista, encapçalada per l'advocat Carles Monguilod, va recórrer la sentència a l'Audiència de Girona. El tribunal de la secció tercera ha estimat íntegrament els arguments de la defensa i ha revocat la sentència del jutjat penal.

Monguilod argumentava que els agents havien vulnerat el dret a la intimitat del motorista perquè li van fer la prova quan estava al box d'urgències, sense comptar amb el consentiment exprés del conductor i sense tenir ordre judicial.

"El box, i en general tot el servei d'urgències, dona als pacients un espai reservat a l'acció o coneixement dels demés perquè, un cop dins l'àrea, està vetat l'accés al públic en general", conclou l'Audiència que subratlla que només poden entrar al box el personal mèdic, els familiars "o altres persones autoritzades pels pacients".

"Per les condicions de detriment de la salut, és lògic que ningú vulgui ser vist quan es troba malalt i sent objecte d'una actuació mèdica i, per això, s'hagi de garantir que l'assistència sanitària es produeix en un àmbit de privacitat, excloent la presència de tercers excepte si hi ha autorització expressa del pacient", argumenta la sentència que detalla que, en aquest cas, els Mossos haurien d'haver sol·licitat el consentiment al motorista. "O, en cas de negar-s'hi, haver sol·licitat autorització judicial", afegeix.

Tot i que el motorista sí que va fer la primera prova, l'Audiència conclou que en cap moment va donar el seu consentiment exprés perquè no el van informar sobre la possibilitat que tenia de negar-se a que els agents entressin al box. A més, recull que el motorista sosté que no es va negar a fer la segona prova, sinó que no va poder bufar correctament perquè "no es trobava bé".

"L'accés dels agents al box va vulnerar el seu dret fonamental a la intimitat i s'ha de declarar la nul·litat de les proves obtingudes", conclou el tribunal. Com que no hi ha cap altra prova que evidenciï que el conductor anava begut, l'Audiència de Girona revoca la sentència del penal 3 i absol el motorista.