Canvi de comandant a l'aeroport

DE REUS A GIRONA. Treballa a l'aeroport de Reus des de l'any 1990 i deixarà de fer-ho a partir del pròxim 20 de setembre: Aena anunciava ahir un canvi en la direcció de l'aeroport de Girona-Costa Brava, pel qual Vicent Pallarès Piqué, fins ara vinculat a l'aeròdrom del Baix Camp, substituirà Lluís Sala Montero, que ha estat deu anys al capdavant de les instal·lacions de Vilobí d'Onyar i que ara es jubila.

oviments en el tauler del gestor aeronàutic espanyol Aena que afecten de ple l'aeroport de Girona-Costa Brava, el segon aeroport en volum de passatgers del Principat, a molta distància del Josep Tarradellas-el Prat de Barcelona. Qui n'ha estat director des de l'any 2009, Lluís Sala, es jubila i, a partir del 20 de setembre, cedirà el comandament a Vicent Pallarès Piqué, director de l'aeroport de Reus segons va fer públic ahir Aena. Sala se'n va havent recuperat els 2 milions de passatgers, una fita que s'assolia al tancament de l'any 2018; ara bé, Pallarès no ho tindrà fàcil aquest 2019, ja que les estadístiques de moment, no són massa encoratjadores i fins al juny Vilobí d'Onyar ha anat perdent un clients (-6,1%).



Quarta pista de Barcelona

En qualsevol cas, Pallarès prendrà la direcció de l'aeroport de Girona amb una missió clara: la de convertir-lo en la quarta pista de l'aeroport Josep Tarradellas-el Prat. Per assolir aquest objectiu recorden des d'Aena que aquest directiu «compta amb una àmplia experiència en gestió aeroportuària», que ha desenvolupat a Reus des de l'any 2001 en condició de màxim responsable (de fet, Pallarès va arribar a l'aeròdrom del Baix Camp l'any 1990). La «completa remodelació de totes les infraestructures aeroportuàries, la implantació massiva dels vols de baix cost i l'obertura al mercat rus» figuren en l'haver de Vicent Pallarès, juntament amb «la consolidació» de la presència de touroperadors britànics i «la certificació de l'aerport per part d'Aesa (Agència Espanyola de Seguretat Aèria)».



El repte

En volum de passatgers, i prenent com a referència les xifres registrades al tancament de 2018, l'aeroport de Girona dobla el de Reus (2.019.876 per 1.037.576 l'any passat) i, en l'estratègia de futur que segueix Aena, a mitjà termini el creixement de l'aeroport de Vilobí es preveu força més intens que el de la capital del Baix Camp. El «Pla Director. Fase 2017-2026» del gestor aeroportuari concedeix al Prat capacitat per assumir 70 milions de passatgers anuals i troba en l'aeroport de Girona la solució als problemes de congestió que pateix Barcelona (en el Pla Director es parla del «desenvolupament complementari» de les instal·lacions de Vilobí d'Onyar). El repte que té damunt la taula el nou director -diplomat en Relacions Laborals, llicenciat en Ciències del Treball per la URV i amb estudis d'alta direcció a l'IESE- no és, ni molt menys, menor.



28 anys a Aena

De la seva banda, Lluís Sala, fill de Lloret de Mar, va arribar a Aena l'any 1991. Va treballar una bona colla d'anys a l'aeroport de Barcelona, fins que va aterrar a Girona en època de vaques grasses: aleshores la totpoderosa companyia irlandesa de vols barats Ryanair encara tenia al seva base principal a la província. Així les coses, Sala va tancar el seu primer balanç anual amb 5,2 milions de passatgers a la butxaca, una xifra extraordinària que, això no obstant, anticipava la caiguda de les operacions de la línia aèria irlandesa, que l'any 2010 s'instal·lava a l'aeroport del Prat. Amb Ryanair a Barcelona, el 2016 va marcar un mínim a Vilobí: 1.664.856 passatgers. A partir d'aquell any, l'objectiu de revertir la tendència i de recuperar la xifra psicològica dels 2 milions de passatgers van convertir-se en gairebé un mantra a l'aeroport. Per fer-ho possible, els últims anys la gestió de Lluís Sala s'ha centrat a diversificar l'oferta i a promoure l'arribada de noves companyies que permetessin superar l'excessiva dependència de Ryanair. Així les coses, la britànica Jet2.com o la russa Pobeda Airlines s'han convertit en operadors habituals a Vilobí, sobretot els mesos d'estiu.