Els ecologistes denuncien «falta de transparència» en la modificació dels estatuts del Consorci de l'Alta Garrotxa

Malestar dels ecologistes per com s'han aprovat els nous estatuts del Consorci de l'Alta Garrotxa. Des de la Coordinadora d'Entitats de Defensa de l'Alta Garrotxa (CEDAG) denuncien la "manca de participació i transparència" d'aquest nou reglament aprovat pel consell plenari. La modificació dels estatuts es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat el 25 de juliol. La principal queixa és la desaparició de la comissió executiva, on hi havia representats veïns, propietaris de finques i ecologistes. Un gest que interpreten com a "autoritari" i amb una clara voluntat de "deixar de banda el paper de les entitats del territori". És per això que s'aturin els tràmits d'aprovació del pla especial i es "reconsideri" la desaparició de la comissió executiva. En cas contrari, recorreran a la via judicial per "aturar els procediments engegats".

Fins ara, la comissió executiva del Consorci de l'Alta Garrotxa estava formada per un representant dels veïns de la zona, d'un de propietaris de finques rústiques i un altre representant de la Coordinadora d'Entitats de Defensa de l'Alta Garrotxa (CEDAG) juntament amb vuit representants polítics (Generalitat, Diputació, Consells Comarcals i Ajuntaments). Aquesta comissió, però, ha desaparegut amb la modificació dels estatuts del consorci aprovat i publicat al Diari Oficial de la Generalitat el 25 de juliol.

La supressió ha indignat la CEDAG que inclou entitats naturalistes, grups excursionistes i altres col·lectius implicats tradicionalment en el coneixement i la defensa d'aquest territori. Denuncien que s'ha actuat amb falta de "participació i transparència" al no informar prèviament als membres de la comissió d'aquesta modificació i critiquen que s'hagi publicat en ple període de vacances. "Vist que la voluntat d'aquest consorci és actuar de manera autoritària deixant de banda el paper de les entitats del territori, demanem que hi hagi un canvi en la manera d'actuar i que s'aturi el tràmit d'aprovació del pla especial i que es reconsideri la desaparició de la comissió executiva", assenyalen en un comunicat. En cas contrari, avisen, iniciaran la via judicial per "aturar els procediments engegats a l'empara dels defectes detectats dins els tràmits corresponents".

En aquest sentit, creuen que s'està seguint la línia del que es va fer durant la tramitació i aprovació del Pla Especial on denuncien ja hi va haver una "manca de participació i transparència". També lamenten que el compromís del Govern de buscar més consens al territori amb gestos com allargar el període d'exposició pública del Pla especial fins al setembre vinent hagi "durat tan poc".



El text modificat dels estatuts

Segons el text publicat al DOGC, la modificació afectat al text dels estatuts aprovats el setembre del 2006 per ajustar-se al marc legal. També es diu que s'ha "aprofitat la necessitat de modificar els estatuts per fer-ne una revisió i introduir diversos canvis en l'actualització legal i organitzativa que permetin un funcionament més àgil i concorde amb la realitat de l'entitat".

En ell, es recullen els objectius i la capacitat d'actuació del Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa format per onze ajuntaments, tres consells comarcals, Diputació de Girona i Generalitat.

Entre els òrgans de govern i gestió, figuren el Consell Plenari, la Junta de Govern així com la Presidència, Vicepresidència i Direcció. També s'ha mantingut és el Consell Consultiu de Cooperació com a un òrgan de consulta. En canvi, desapareix la figura del consell executiu on tenien veu propietaris, veïns i la CEDAG. Aquests últims assenyalen que aquest òrgan els permetia participar i estar informats de les actuacions, cosa que amb la nova normativa ja no podran. Recorden que el consell executiu fa deu anys que no es convoca (des que el consorci va quedar aturat per les retallades) i que no es poden al·legar motius econòmics per suprimir-ho perquè els representants del territori no van cobrar mai per assistir-hi.

Finalment, subratllen que el que "més dol" a la CEDAG és que se'ls "hagi fet fora" sense avisar-los després de treballar colze a colze amb propietaris i veïns l'any 2000 per aconseguir la creació del Consorci de l'Alta Garrotxa.

Actualment, al web del consorci encara apareix l'organigrama anterior a la modificació dels estatuts i amb el consell executiu com a òrgan de govern i gestió.