Ecosol amplia el muntatge de bicicletes, on contracta persones en risc d'exclusió

L'empresa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Girona ha creat una nova línia de muntatge de bicicletes –la tercera– al polígon industrial de Vilablareix, on la incorporació dels últims 11 treballadors ha ampliat la plantilla fins a 36. El sector de les bicis encara dona més feina per reparar-les i fer-ne el manteniment, també de les elèctriques, en hotels i cases de turisme rurals gironines, que segons el volum de clients recorren a dos o tres mecànics formats per Càritas.

La planta, que cobreix la demanda de l'empresa TNT Cycles, munta unes 90.000 bicicletes a l'any, 30.000 a cada línia de producció –entre 100 i 150 al dia. La gerent d'Ecosol, Anna Güell, va especificar que tres llocs de treball es corresponen als responsables de cada unitat i 33 a persones en risc d'exclusió social, d'edats que van des dels 50 fins als 18 anys. Entre elles hi ha joves extutelats de la Generalitat que han accedit al programa a través de la Direcció general d'atenció a la infància i l'adolescència (DGAIA) i adults a l'atur derivats pels Serveis socials.



Contractació de la primera dona

La creació de la nova línia de muntatge de bicicletes, que funciona des del maig, ha incorporat la primera dona. Es tracta de Flor Alicia Murillo Balboa, una veïna de Girona de 54 anys, originària de Colòmbia i amb una filla a càrrec seu que, tal com va explicar ahir, fa tres mesos que embala quadres de bicicletes.

Abans d'accedir al projecte de Càritas –anomenat Créixer i finançat pel Fons Santander Responsabilitat Solidari– que té com a objectiu fomentar l'ocupació de persones amb situació o risc d'exclusió, Murillo va treballar tretze anys en una empresa del sector de la mecànica que va tancar –un altre company d'aquella etapa ara també treballa amb ella. La dona té contracte per un any i, com els altres treballadors, abans de començar la feina ha realitzat cursos que reprendran passat vacances. En relació a la seva presència, la gerent d'Ecosol va admetre que «tenim el repte d'incorporar la dona al sector del metall».

Anna Güell va explicar que el programa inclou acompanyament i formació, en un procés que pot allargar-se entre sis mesos i un màxim de tres anys. A banda del seguiment dels responsables de la planta, els treballadors tenen el suport de les tècniques de l'Àrea d'inserció i formació d'Ecosol. L'objectiu principal, tal com va remarcar Güell, és que aquestes persones acabin inserint-se al mercat laboral ordinari; una fita que el 2018 van aconseguir prop de la meitat de les 133 persones contractades per aquesta empresa d'economia solidària de Càritas.

En paral·lel a la professionalització d'operaris per al muntatge de bicicletes convencionals, també es preparen treballadors per muntar-ne i arreglar-ne d'elèctriques ja que, segons va afirmar Güell, aquest «és un bon moment per obrir-se a nous mercats i donar més oportunitats per entrar al món laboral». De fet, tal com va recordar la gerent d'Ecosol, fa temps que han apostat pel sector de la mobilitat sostenible, en el qual s'emmarca un servei de missatgeria obert ara fa tres anys.

La tercera línia de muntatge de bicicletes, entre les quals ja n'hi ha d'elèctriques, ha tardat més de vint anys a obrir-se després de les dues primeres, que es van posar en marxa el 1995 i el 1998. Llavors encara no existia un marc legal que regulés les empreses d'inserció sociolaboral però el 2006, quan això va canviar, tota l'activitat es va traspassar a Ecosol.