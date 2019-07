El nivell de l'aigua de l'estany de Banyoles creix 3 centímetres després d'haver-ne perdut 20

El nivell de l'aigua de l'Estany de Banyoles es trobava, la setmana passada, 20 centímetres per sota del normal. Informava ahir Ràdio Banyoles que els regants del municipi van reclamar a l'Ajuntament més aigua per fer front a la sequera. El regidor de Medi Ambient, Albert Tubert, en canvi, declarava a Diari de Girona que no es pot considerar que l'estany es trobi en situació de sequera després que les pluges d'aquest cap de setmana hi aportessin 36 milions de litres. Això va fer que el nivell de l'aigua de l'estany, que hauria baixat fins a 20 cm per sota del nivell habitual, pugés 3 centímetres més. Tubert considera que la baixada del nivell de l'aigua és una situació normal durant l'estiu i que, ja que l'Estany no es troba en situació de risc, l'Ajuntament no durà a terme cap acció.

L'única mesura que pot dur a terme el consistori és la de mantenir un cabal mínim als cinc recs principals de la ciutat que abasteixen els horts i que siguin els mateixos regants qui l'autogestionin. «Ens interessa mantenir un cabal mínim a l'Estany, també per motius biològics, per protegir la fauna i flora que hi conviu» recalca Tubert. El regidor afegeix que la Generalitat no ha aplicat el decret de sequera, de la mateixa manera que l'Ajuntament no ha activat cap pla d'activitat perquè no consideren necessària aquesta actuació. A més, la previsió meteorològica dels pròxims dies, de complir-se, confirmaria la posició del consistori.