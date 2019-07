Olot preveu acabar l'adequació de l'Escola de Disseny i Art el 2020

Amb la pintada d'una façana, l'any vinent, acabaran les obres d'adequació a les necessitats actuals de l'Escola Superior de Disseny i Art d'Olot. «Quan acabin les obres d'aquest estiu, la reforma estarà gairebé acabada», ha explicat l'alcalde d'Olot, Josep Berga (Junts). D'aquesta manera, Berga ha tret importància a la darrera acció del programa de reformes. Segons ell, el curs 2019-2020.

Les reformes van començar el 2015 després d'una reclamació de la direcció del centre educatiu per l'estat de deteriorament de les instal·lacions.

Després, l'Ajuntament va començar una inversió que ha arribat fins a 700.000 euros, als quals cal afegir una inversió similar del Departament d'Ensenyament. En aquests moments, la Generalitat hi fa obres per millorar el sistema de calefacció. Els treballs tenen un pressupost de 126.440 euros.

L'alcalde ha explicat que les accions d'enguany consistiran en l'adequació dels tancaments d'una de les façanes del centre. Es tracta de la façana nord que, des de l'aparcament del Carme, dona llum i ventilació a les aules de la planta primera i la segona. Més tard, a la tardor, preveuen efectuar el revestiment i el pintat de la mateixa façana.

El 2017, l'Ajuntament va dur a terme una acció de millora a la coberta de l'edifici i al paviment per valor de 60.772 euros. L'any passat va destinar 142.411 euros per a la renovació dels sanitaris de la primera planta baixa i el primer pis i arreglar una part del paviment.

Aquest estiu també hi ha obres al CEIP Malagrida, on la Generalitat hi fa la reforma parcial de la coberta per un import de 104.148 euros. Per la seva part, l'Ajuntament aprofita per pintar tres façanes laterals per valor de 12.110 euros. L'Ajuntament també ha iniciat obres per canviar el paviment del gimnàs de l'escola Bisaroques per un import de 15.000 euros