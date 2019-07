Les Planes dona prioritat al sòl industrial en el nou planejament urbanístic

L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles preveu que al llarg del mes vinent hauran obert tots els informes tècnics i podran adjudicar els treballs de redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

Segons ha explicat l'alcalde, Eduard Llorà, vuit empreses aspiren a l'adjudicació. La redacció del POUM de les Planes tindrà un cost aproximat de 150.000 euros. La previsió és que els treballs tinguin una durada de 4 anys.

Segons Llorà, les Planes és un dels pocs pobles que no disposa de Pla d'Ordenació Urbanística Municipal i es guia per les Normes Subsidiàries. Ha assenyalat que la redacció del Pla va més enllà dels seus mandats perquè determinara el desenvolupament de la localitat en els pròxims 50 anys.

L'alcalde ha precisat que la trascendència del pla obliga la participació dels veïns. La previsió és fer taules participatives perquè els veïns puguin aportar les seves opinions.

Ha explicat que la idea de l'Ajuntament és mantenir la trama urbana.

Es tracta d'un poble que s'expandeix en carrers estrets i amb pendent a partir de l'Ajuntament i de l'església parroquial en direcció a la travessera de la C-63 des d'on continua fins a formar un rectangle arran de carretera. El rectangle està format per carrers amples i hi ha places i espais públics. Disposen d'urbanitzacions a les entrades del poble. La del Jonquer és la més important. Fa poc que s'hi ha obert una plaça arbrada amb mobles per a utilitats infantils i bancs. La configuració d'aquesta plaça va ser establerta en un procés participatiu, en el qual van participar la major part de veïns de la urbanització. La idea de l'Ajuntament és aprofitar els edificis i les parcel·les existents.

En canvi, l'Ajuntament vol un augment de l'oferta de terrenys industrials.

L'alcalde valora que existeix una demanda de sòl industrial pel fet que la localitat està situada a poca distància d'Olot i a poca distància de Girona.