Absolt un conductor ebri perquè els Mossos van vulnerar-li la intimitat

L'Audiència de Girona ha revocat la condemna a un conductor borratxo que va tenir un accident el 29 de maig del 2015 perquè conclou que els Mossos d'Esquadra van «vulnerar el seu dret a la intimitat» quan li van fer la prova d'alcoholèmia en un box d'urgències de l'hospital Trueta de Girona. El jutjat penal número 3 de Girona li havia imposat una multa de 1.080 euros i 3 mesos de presó per conduir sota l'efecte de begudes alcohòliques i per negar-se a sotmetre's a la prova. L'Audiència considera ara que el servei d'urgències és «un espai de privacitat» on no té accés «el públic en general» i que, per tant, els agents haurien d'haver demanat el «consentiment exprés» del motorista o una autorització judicial.

El jutjat penal 3 de Girona va jutjar el motorista, veí de Bescanó, el 8 d'abril. Aleshores, el jutge el va condemnar a pagar una multa de 1.080 euros per conduir begut i li va imposar 3 mesos de presó per negar-se a fer la prova d'alcoholèmia. A més, també li prohibia conduir durant més de 8 anys. La sentència recollia que el 29 de maig del 2015 l'home circulava per la carretera N-141 a l'alçada de Bescanó quan va perdre el control de la moto. A l'Hospital Trueta de Girona, els agents dels Mossos d'Esquadra li van fer una primera prova d'alcoholèmia, que va donar un resultat de 0,58 mil·lígrams d'alcohol per litre d'aire expirat. La sentència apuntava que, quan havia de tornar a fer la prova amb l'etilòmetre, «va bufar voluntàriament de manera incorrecta» cosa que va fer impossible determinar la taxa d'alcoholèmia.