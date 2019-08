Els Agents Rurals canvien els prismàtics pels drons

Els drons s'han incorporat al cos dels Agents Rurals. Disset efectius del cos s'han tret la titulació corresponent per tal de poder-los utilitzar i ja s'han començat a emprar. Aquesta setmana han utilitzat l'aparell per analitzar un despreniment en una via d'escalada a Montserrat.

El cos dels Agents Rurals disposa a Catalunya de vuit drons, amb un mínim d'un aparell per a cadascuna de les set regions, entre elles la de Girona, en què se subdivideixen.

"Ens aporten molta més informació i en un temps més ràpid", reconeix Jaume Torralba, cap de regió del cos a la Catalunya Central. Explica que els aparells suposen un avenç tan important com en el que en el seu dia van ser els prismàtics. Analitzar els riscos geològics són una de les nombroses funcions que estan duent a terme els agents del cos amb els drons.

Segons explica Torralba, els drons es poden utilitzar en pràcticament tots els seus àmbits de treball. Ara fa uns dies, a l'incendi de Capellades, va ser clau per a perimetrar l'àrea calcinada en un terreny on l'orografia dificultava fer-ho a peu. També permet fer un seguiment més concís de la fauna. Aquesta primavera, per exemple, s'han utilitzat per comptabilitzar la nidificació d'aus com el falcó pelegrí a Montserrat. Un altre de les funcions, afegeix Torralba, és que suposen un reforç per a vigilància i captació de caça i de pesca furtives. "Enxampem més gent amb menys esforços i temps", assegura.

Ramon Ignasi Redondo és un dels agents rurals format per utilitzar l'aparell. Disposa de la titulació específica per a pilotar aquests drons, tal com requereix la normativa. Aquest dimecres, a Montserrat, ha fet volar dos drons per la via d'escalada Homo Montserratinus, a la Roca d'en Sanhida. El Patronat de la muntanya els havia alertat d'un despreniment d'un bloc de grans dimensions.

Redondo ha utilitzat, primer, un dron amb càmera fixa per a una observació més general i, després, una amb major augment òptic per a una anàlisi més concís. Totes les imatges han estat enregistrades. "Disposar d'aquesta maquinària et permet arribar a indrets difícils i tenir més punts de vista", explica, tot reconeixent que es tracten d'uns aparells "potents". Les imatges es traslladaran a la comissió de seguiment del Patronat de la muntanya perquè valorin quines mesures cal prendre i si és necessari tancar o no la via.

Els aparells, especifica Redondo, ofereixen diferents característiques adaptades a les diferents àrees de treball dels Rurals. Així n'hi ha amb augments òptics que permeten tenir una visió nítida i molt més acurada de la zona, a càmeres tèrmiques que permetrien des d'identificar a una persona a un incendi.