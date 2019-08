Aglomeracions a l'estació de tren de Girona el primer dels quatre dies de vaga

Els passatgers que esperaven el tren amb destinació a Figueres de les 12.05 h, que va ser cancel·lat, van haver d'esperar-se a agafar el regional següent amb destinació a Cervera, que sortia gairebé una hora més tard. Un dels efectes de la vaga convocada pel sindicat CGT

Semblava que la jornada d'ahir a l'estació de trens de Girona funcionava amb normalitat fins que a les 12 h es va iniciar la vaga convocada pel sindicat CGT en període de vacances d'estiu. Molts usuaris ja estaven informats d'aquesta convocatòria, que no va agafar massa viatgers per sorpresa. Fins al migdia a l'estació es respirava força tranquil·litat, fins que el regional amb destinació Figueres, que circulava des de Barcelona, va ser cancel·lat. Això va generar indignació en més d'un passatger a les taquilles de Renfe per, segons deien, una «cancel·lació d'últim moment». La justificació de la companyia: que ja entrava dins la franja horària de la convocatòria de vaga.

Només a les pantalles de l'entrada principal i accés a les vies informaven de l'aturada; a les andanes, ni un sol cartell amb cap explicació de la situació. A l'estació d'Alta Velocitat , en canvi, es respirava calma absoluta moments abans de l'aturada, perquè cap dels serveis amenaçava de ser cancel·lat. I és que, tal com la companyia va informar prèviament, en aquest cas s'efectuaria el 78% de l'oferta habitual. Les primeres aglomeracions i la inquietud dels passatgers es van començar a fer visibles després que el tren amb destinació Figueres que arribava a Girona al migdia quedés cancel·lat. Van ser molts els que es van veure obligats a esperar-se gairebé una hora fins que arribava el regional amb destinació Cervera de les 12.56 h ple de gom a gom. De la mateixa manera, es trobaven molts usuaris expectants davant la pantalla o fent cua a les taquilles esperant alguna resposta o solució. La companyia facilitava l'abonament del bitllet, canvis o alternatives a tots aquells que no haguessin pogut fer ús del transport. Els usuaris que esperaven desplaçar-se a Barcelona van haver d'afanyar-se a prendre el regional de les 13.30 hores, ja que fins cinc hores més tard no en sortiria cap altre, tal com informava a Diari de Girona un operador de Renfe. Això sí, el tren va arribar sorprenentment puntual.

Durant la jornada de vaga, que es dividia en dues franges horàries -de 12 h a 16 h i de 20 h a 24 h-, només circulaven regionals. Els usuaris observaven sorpresos un dels trens de mitjana distància estacionat i buit a la via 3.

Tot i trobar-se fora de la franja horària, les pantalles informatives de l'estació notificaven que el regional de les 18 h de Barcelona Sants a Cervera no arribava a la seva destinació, prenent Portbou com a última parada. I aquest no va ser l'únic cas. Tampoc el mitjana distància de les 18.12 h arribava a Portbou, quedant-se a l'estació de Figueres.

Segons les declaracions d'Antonio Carmona, portaveu de Renfe, només un 2,9% dels treballadors de la companyia vansumar-se ahir a l'aturada, convocada per «un sindicat minoritari»; això no obstant, la protesta va afectar 2 de cada 3 trens que circulen diàriament.

Carmona també va defensar que la companyia va assegurar-se que es generés la mínima afectació possible oferint uns serveis mínims del 40% que garantissin la mobilitat dels passatgers el primer dels quatre dies de vaga previstos.