Cassà aparta del servei l'agent que va provocar un accident conduint begut a Palamós

L'Ajuntament de Cassà de la Selva ha apartat del servei el policia local que anant molt begut va fugir d'un accident de trànsit a Palamós. Li han obert un expedient disciplinari pels fets, que estan qualificats com a delictes «greus».

I és que l'agent, de 38 anys i veí de Palamós, està investigat com a presumpte autor de tres delictes relacionats amb el trànsit: un per conducció temerària -contra la seguretat del trànsit-, un altre per conduir sota els efectes de l'alcohol i, finalment, per l'omissió del deure de socors.

En virtut d'aquest expedient disciplinari que l'Ajuntament de Cassà ja ha incoat, i que ara es troba pendent de la finalització de tota la tramitació i d'una resolució final, al policia se li apliquen una sèrie de mesures cautelars i la principal, asseguren des del consistori, és haver-lo deixat fora de servei. En aquest context, fonts de l'Ajuntament precisen que és la primera vegada que l'agent incorre en un comportament d'aquestes característiques i subratllen que «mai» havien tingut cap tipus de problema amb l'expedientat.

Cal recordar que la Policia Local de Palamós va denunciar aquest dijous passat l'agent municipal de Cassà de la Selva per, presumptament, haver atropellat un dona, fugir del lloc i anar molt begut. El cos policial de Palamós, gràcies a la col·laboració ciutadana, va poder interceptar el conductor poc després que fugís del lloc i després que acabés xocant contra uns vehicles que hi havia aparcats.

Pel que fa a la víctima de l'accident, una dona d'uns 50 anys, va ser evacuada pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) en ambulància a l'Hospital de Palamós i allà va ser tractada de les ferides.

Els fets denunciats van tenir lloc la tarda del 25 de juliol i l'atropellament va produir-se a l'avinguda de Catalunya de Palamós. El conductor va fugir amb el turisme, però gràcies a la col·laboració ciutadana va poder ser interceptat a l'alçada del carrer Nàpols, a tocar d'un institut. Instants abans, el vehicle del conductor temerari, que havia circulat pel carrer en contra direcció, va impactar amb dos vehicles. Després d'interceptar-lo, la policia local va retenir-lo i, en fer-li la prova d'alcoholèmia va donar positiu, va quintuplicar la taxa màxima permesa. La policia local el va denunciar, però no el va detenir en no considerar-ho necessari. A l'infractor se li imputen tres delictes relacionats amb el trànsit.