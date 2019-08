Hakuna Matata Un santuari d'animals

Sobre la base de la fotografia, la Fundació FAADA va anunciar que demanaria a la Generalitat el comís del lleó. Nou mesos després de la publicació de les fotografies, el lleó de tres anys i mig continua al santuari Hakuna Matata juntament amb altres animals: un poni, un gos, ocells i exemplars d'altres espècies (en conjunt hi ha uns 15O animals). Mada Simbae sosté que si la FAADA vol el bé per als animals, la pot ajudar en l'esforç que fa per tirar endavant el santuari. A més, ha explicat que contribueix en la continuïtat d'un zoològic a Veneçuela.