L'aeroport de Vilobí suma 117.184 viatgers en l'operació sortida d'1 d'agost

L'aeroport Girona-Costa Brava preveu que 117.184 persones volin des de les seves instal·lacions entre l'operació tornada i la sortida de vacances, que coincideix amb el canvi de mes. Des del 26 de juliol i fins al pròxim dilluns, 5 d'agost, l'equipament ha programat 634 vols.

Tal com va informar l'empresa pública que gestiona els aeroports de l'Estat, Aena, els dies de més afluència de viatgers són dos dissabtes: el passat, 27 de juliol, i el vinent, 3 d'agost, amb 13.194 seients programats en 70 vols diferents en tots dos casos.

Demà també s'espera que sigui un dia de molt de moviment, en aquest cas amb 11.362 seients venuts en 62 vols –igual que el divendres 26 de juliol.

Pel que fa als altres aeroports catalans gestionats per Aena, el volum de trànsit més elevat es donarà, com sempre al Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, que ha programat més de 2,1 milions de seients per a l'operació sortida de l'1 d'agost. Per a la confluència de les operacions tornada i sortida de vacances, les aerolínies han previst 11.541 vols amb 2.172.348 seients des de Barcelona. L'aeroport més petit, el de Reus, en té 73.016 distribuïts en 396 vols per a aquest inici de vacances –o retorn, segons el cas.