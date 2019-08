Lamuà, portaveu de Cultura del grup parlamentari socialista al Congrés

El primer secretari del PSC de Girona i diputat a les Corts, Marc Lamuà, serà el portaveu de Cultura del grup parlamentari socialista del Congrés, on afirma que defensarà «temes culturals pendents» a les comarques gironines com «l'arxiu provincial, la casa natal de Salvador Dalí i el castell de Sant Ferran de Figueres, els frescos de Sant Pere de Ripoll o el Monestir de Sant Daniel, de Girona».

Escollit com a diputat en les eleccions generals celebrades el 29 d'abril, Lamuà es va mostrar ahir «satisfet per la confiança que m'ha fet el grup parlamentari» i va dir que «assumeixo aquesta responsabilitat amb moltes ganes i conscient de les necessitats a comarques gironines». El socialista és llicenciat en Història i Història de l'Art per la Universitat de Girona i doctorat en Arqueologia per la Universitat Rovira i Virgili.

En la seva opinió, el seu nomenament com a portaveu de Cultura «és una bona ocasió per incidir en els temes pendents de cultura que tenim a la demarcació. Marc Lamuà va indicar, en un comunicat, que ja s'ha posat en contacte amb els representants socialistes al territori per posar-se a la seva disposició a l'hora de vehicular les peticions dels seus municipis.

El PSC tindrà quatre places de portaveu de Comissió al Congrés dels Diputats, entre els quals Lamuà és l'únic gironí. Els tres restants són Montse Mínguez, de Lleida, a Pressupostos; Mercè Perea, al Pacte de Toledo, i Lídia Guinart, ambdues de Barcelona, al Pacte d'Estat per la violència de gènere.