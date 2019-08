L'ocupació hotelera de Girona no remunta respecte al juliol del 2018

L'ocupació hotelera de les comarques de Girona no remunta i manté la davallada que el sector ja va notar l'estiu passat, especialment al juliol. Igual que el 2018, el major nombre de turistes del mes passat es van concentrar als municipis costaners del Baix Empordà i de la Selva, on s'han ocupat el 81 i el 82% de les places hoteleres disponibles. A l'Alt Empordà, en canvi, s'han quedat en el 69%, segons les dades facilitades per la Federació d'Hostaleria de les comarques de Girona.

En comparació amb l'any passat, la Costa Brava centre ha registrat la millora més ostensible, ja que l'índex d'ocupació del juliol de 2018 s'ha incrementat en cinc punts: llavors es va quedar en un 76% i ara ha arribat al 81%. Per contra, el creixement de la Selva i de l'Alt Empordà han estat de tan sols un punt.

Lluny del mar, l'estat de comptes s'assembla molt al de fa un any i l'ocupació hotelera de la ciutat de Girona i el seu entorn ha estat del 75% (per un 74% del juliol de l'any passat). De les comarques d'interior, la Garrotxa és l'única que ha apujat les xifres, ja que ha passat d'un 56% el 2018 a un 60% el 2019. En canvi, els negocis turístics de la Selva i del Ripollès han baixat l'ocupació hotelera del 62% i el 56% registrat l'any passat per un 60 i un 58%, respectivament. La caiguda, però, encara ha estat més significativa a la Cerdanya, on ha baixat del 56 al 50%.

Tot i aquests descensos, la Federació d'Hostaleria de les comarques de Girona va assegurar en un comunicat que «generalment, les previsions del mes de juliol s'han complert».

Les millors perspectives, però, les posen per a aquest agost, on el sector preveu que l'ocupació sigui més alta durant la primera quinzena i s'arribi a un màxim del 90%. En concret, la federació espera que s'ocupin entre un 85% i un 90% de les places hoteleres existents al litoral gironí.

Pel que fa a la capital, s'estima que l'ocupació vagi del 70 al 75%. Mentre que a la resta d'àrees d'interior, els índex previstos per al Ripollès i la Cerdanya són similars als de Girona; abaixant-los entre el 65 i el 70% pel que fa a la Selva i la Garrotxa.

Com l'agost de 2018, la Federació d'hostaleria calcula que l'ocupació baixarà un 5% a la Costa Brava i a la ciutat de Girona, i un 10% a les comarques d'interior i de muntanya.

En relació amb els preus de les habitacions a l'agost, el col·lectiu ha informat que el 60% dels hotels mantindran les tarifes que van establir l'any passat, mentre que un 30% les encarirà i un 10% les abaratirà un 5%.



Més turistes espanyols

D'altra banda, el perfil de visitants que més han augmentat a les comarques de Girona respecte al juliol de 2018 és el que prové d'altres llocs de l'Estat. A banda d'aquest col·lectiu, la resta de nacionalitats amb més presència a les zones turístiques gironines són el Regne Unit, Rússia, Alemanya i Holanda.

Pel que fa a la durada de les estades, a les zones costaneres es calcula que els turistes s'hi estaran una mitjana de quatre a cinc dies; i de dos a tres dies pel que fa a la ciutat de Girona, les poblacions d'interior i a les comarques de muntanya.