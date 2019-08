La plaga de xinxes s'estén a més municipis gironins

La plaga de xinxes que va aparèixer a Bàscara (Alt Empordà) també s'ha estès a altres municipis gironins i amb diferents camps de colza com a punts d'origen. De moment ja són set els pobles afectats que estan fent fumigacions per eliminar aquests insectes. A banda de Bàscara, també hi ha Borrassà, Crespià, la Pera, Canet d'Adri, Beuda i Vilademuls i no es descarta que n'hi puguin haver més. No hi ha constància de picades i per tant la plaga no suposa cap risc per a la salut. El Departament d'Agricultura de la Generalitat ha enviat un tècnic a la zona per fer-ne seguiment.

La plaga de xinxes està afectant diferents pobles de comarques gironines. Es tracta d'uns insectes petits que no suposen cap risc per a la salut perquè no piquen però que resulten desagradables perquè es mouen ràpid i amb un nombre important d'exemplars. Bàscara (Alt Empordà) és un dels pobles afectats d'una llista que ja inclou sis municipis més: Borrassà (Alt Empordà), Crespià (Pla de l'estany), la Pera (Baix Empordà), Canet d'Adri (Gironès), Beuda (Garrotxa) i Vilademuls (Pla de l'Estany). Tots tenen en comú un camp de colza com a origen de la plaga.

Els ajuntaments ja han encarregat tractaments a empreses especialitzades per eliminar-les. A Vilademuls, per exemple, s'ha detectat a un camp de colza i aquest dijous han començat a fer fumigacions a la zona dels Prats de Sant Esteve de Guialbes. No es descarta fer tractaments a altres punts.

Una paret amb desenes de xinxes · ACN

A altres indrets, com ara a Crespià, porten ja dies pendents de la plaga. El seu alcalde, Xavier Quer, explica que es va detectar el 23 de juliol i sembla que ja "està anant de baixa". Els veïns d'una casa a tocar del camí de darrere del poble van donar l'alerta. Just al davant hi té un camp de colza i després s'ha anat estenent.

Amb les pluges de dissabte sembla que ha anat a menys però aquest dilluns es va decidir fer una fumigació a la zona propera al cultiu. També es va demanar al pagès que treballés el camp de colza on encara hi havia rostolls i el camp ha quedat completament llaurat. Entre els possibles factors que han propiciat aquesta plaga hi ha les altes temperatures d'aquests dies. L'alcalde també assenyala una altra dificultat com són les restriccions per utilitzar fitosanitaris als cultius que podrien haver propiciat la seva aparició.

Segons Quer, "no afecta les persones però és molt espectacular". Detalla que acostumen a sortir cap al migdia, el punt àlgida és l'hora de màxima calor a la tarda i després a la nit desapareixen. Una veïna del poble va retirar quatre quilos d'exemplars morts que tenia a casa.

El Departament d'Agricultura, Ramadera, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha enviat un tècnic a la zona per fer-ne seguiment. Subratllen, però, que no afecta a la salut de les persones i recomanen no utilitzar tractaments a dins de les cases sinó utilitzar altres mètodes com ara aspiradores.