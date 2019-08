La propietària del lleó de Sant Jaume reclama 50.000 € per la difusió d'una foto

La veïna de Sant Jaume de Llierca Mada Simbae, el novembre de l'any passat, va aparèixer fotografiada nua al costat del lleó Simba a molts mitjans estatals i estrangers, tant de televisió com de premsa escrita. Una de les fotografies havia estat agafada, sense autorització seva, d'Instagram. Ara, Mada Simbae ha comunicat que ha demandat La Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) per haver-li robat la fotografia dels seus perfils de Facebook i d'Instagram.

Segons va explicar a Diari de Girona, el seu advocat demana una indemnització per danys morals de 50.000 euros a la citada fundació. El judici serà per la via penal perquè, afegeix Simbae, no seria la primera vegada que la Fundació es troba en una situació similar per haver difós imatges de tercers sense permís.

Mada Simbae recorda el cas d'un entrenador de dofins, José Luis Barbero de 59 anys, el qual va aparèixer mort per suïcidi al costat del seu cotxe a Palma, el 3 de març del 2015. Segons l'edició del diari El Mundo de 15 de març de 2015, el suïcidi va tenir lloc tres setmanes després que les entitats animalistes FAADA i SOS Delfines difonguessin un vídeo en el qual, suposadament, maltractava els dofins. El vídeo va arribar a fer-se viral. Més tard, es va comprovar que el vídeo havia estat manipulat. FAADA va reconèixer que no havien seguit els protocols habituals abans de publicar el vídeo. Això no obstant, disposaven de més material contra Barbero.

Mada Simbae compara el seu cas amb el de l'entrenador i argumenta que en cap cas ella considera eròtiques les fotografies que es va fer al costat del lleó. Explica que el fet d'estar despullada al costat d'un animal no suposa cap mena d'erotisme. També es queixa que alguns mitjans van publicar les fotografies amb titulars que no es corresponien a la intenció de les fotografies de difondre la puresa de la relació entre la dona i l'animal. La demanda presenta còpies de les publicacions fetes per diverses capçaleres i mitjans, entre els quals s'hi compten Diario Clarin (Argentina) i BBCL (Xile). Els representants legals de Mada Simbae argumenten que aquestes capçaleres només van poder accedir a les fotografies a través de FAADA, i que en alguns casos fins i tot fan referència a FAADA com la font de les fotografies.

Mada Simbae considera que la difusió de les imatges la van perjudicar a ella, al seu santuari d'animals i a una fundació de nens abandonats al Brasil que ella ajuda. Els menors, apunta, estan a càrrec de la fiscalia de menors i la difusió de la fotografia la va perjudicar, conclou.