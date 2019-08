Quatre encaputxats armats amb un matxet assalten un mas a Llorà i amenacen mare i filla

Quatre encaputxats armats amb un matxet han assaltat a plena llum del dia un mas a Llorà, Sant Martí de Llémena (Gironès). A la casa hi havia una dona amb la seva filla menor d'edat. Els serveis d'emergències han rebut l'alerta cap a tres quarts de tres de la tarda. Segons ha denunciat la dona, els assaltants han accedit a la casa rebentant la porta cap a les dotze del migdia. Un cop a dins, han amenaçat la mare posant-li l'arma blanca al coll mentre li exigien diners. Segons fonts del cas, els lladres han intentat lligar la dona però, finalment, han desistit. Les mateixes fons indiquen que els lladres han arreplegat el moneder de la dona i dues guardioles que hi havia a la casa i han fugit. Els veïns no han vist cap vehicle aliè a la zona i no es descarta que els assaltants hagin marxat a peu del veïnat. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar i detenir els assaltants.

La dona ha respost que no en tenia. Segons fonts del cas, els lladres han intentat lligar la mare però finalment no ho han fet, han arreplegat el moneder de la dona i dues guardioles de les filles que hi havia a la casa i han fugit.

Quan han marxat, mare i filla s'han tancat dins la casa amb una segona porta que hi ha a l'entrada i han trucat al pare. Llavors, han anat fins a casa d'una veïna per alertar de l'assalt violent. La veïna ha avisat l'alcaldessa, que ha estat qui ha trucat als Mossos d'Esquadra. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a tres quarts de tres de la tarda.

Els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins al lloc per prendre declaració a les víctimes i als veïns mentre la policia científica ha agafat mostres i vestigis per intentar identificar els assaltants. Els Mossos ha obert una investigació per localitzar i detenir els lladres.