Gairebé la meitat de víctimes mortals a les carreteres són motoristes i ciclistes

Divuit persones han mort en els primers set mesos de l'any a les carreteres de les comarques de Girona. I prop de la meitat de víctimes -set- eren motoristes (cinc) i ciclistes (dos). Si bé la xifra global de víctimes s'ha reduït els set primers mesos de l'any -en el mateix període de 2018, 25 persones ja havien perdut la vida a les carreteres de la província-, la mortalitat entre els anomenats «col·lectius vulnerables» va en augment.

Les divuit víctimes mortals són el resultat de 15 accidents de trànsit que s'han produït a la xarxa interurbana de carreteres, segons el balanç del Servei Català de Trànsit (SCT). En aquest context, les dades oficials assenyalen que la majoria dels accidents amb víctimes mortals es concentren en els caps de setmana.

Si entre el gener i el juliol han mort 18 persones a conseqüència d'un sinistre viari en vies interurbanes a Girona, s'ha de dir que durant l'any passat, per aquest mateix període, van perdre la vida fins a 25 persones en accidents de trànsit a Girona. I l'any 2010, es van registrar 36 víctimes mortals.



98 persones mortes a Catalunya

En el còmput de Catalunya, des de l'1 de gener fins al 31 de juliol, 98 persones han perdut la vida en 91 accidents. Aquesta xifra representa una reducció del 15% respecte al mateix període de l'any passat.

De les 98 persones mortes, quasi el 40% pertanyen als citats «col·lectius vulnerables»: concretament, 29 motoristes, tres ciclistes -d'aquests, dos van morir en carreteres de les comarques de Girona- i cinc vianants. Fins al juliol, el nombre de motoristes morts supera el de l'any passat, ja que en aquest mateix període de 2018, al Principat, les víctimes van ser 26. En aquest sentit, l'SCT demana extremar la prudència, ja que en els mesos de bon temps augmenta la circulació dels vehicles de dues rodes i això té conseqüències en la sinistralitat -dels 29 motoristes morts enguany, set víctimes van ser al maig, cinc al juny i cinc més aquest juliol.



Mà dura contra els causants

Amb l'objectiu de combatre la mortalitat de ciclistes a l'asfalt, l'entitat Mou-te en Bici reclama més mà dura cap als conductors responsables d'atropellaments mortals de ciclistes, alhora que reclamen a la justícia la retirada immediata del carnet de conduir de l'infractor com a mesura cautelar.

L'últim accident de trànsit mortal a les comarques de Girona va tenir lloc a Quart. Aquí va perdre la vida una persona que formava part dels «col·lectius vulnerables»: un motorista va perdre la vida el 17 de juliol després d'un xoc frontal amb un cotxe.

La moto va quedar carbonitzada després de la topada amb el turisme. La víctima mortal era un veí de Palol d'Onyar de 60 anys. Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) es van fer càrrec de la investigació per tal d'aclarir les causes i s'apunta que el conductor del cotxe podria haver-se adormit i hauria envaït el carril contrari. Tot i la davallada de la mortalitat en comparació amb els set primers mesos de 2018, el Servei Català de Trànsit alerta un cop més que no s'ha d'abaixar la guàrdia i que cal conduir amb la màxima atenció i prudència, sobretot tenint en compte que l'estiu és una temporada d'alta mobilitat i la sinistralitat se'n ressent. L'any 2018, per exemple, juliol i agost van ser dels mesos amb més mortalitat de l'any i durant aquest mes de juliol 17 persones han mort a les carreteres catalanes.