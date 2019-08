Nova junta de govern al Consorci Costa Brava

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, liderarà la nova junta del Consorci Costa Brava, que es va constituir dimecres 31 de juliol al matí i que integra càrrecs municipals de tot el litoral. La nova junta del govern s'ha establert amb l'alcalde de Colera, Lluís Bosch i el d'El Port de la Selva, Josep Maria Cervera per la Costa Brava nord; per la sud, el regidor de Lloret de Mar Albert Robert ; i per la zona centre, els alcaldes de Palamós, Lluís Puig, de Pals, Carles Pi, i de Santa Cristina d'Aro, Lourdes Fuentes.

El Consorci Costa Brava és una administració pública amb personalitat jurídica pròpia formada per la Diputació de Girona i els 27 ajuntaments del litoral gironí. Des del 1993, ha passat a ser Administració actuant de l'Agència Catalana de l'Aigua.