La plaga de xinxes s'estén a deu municipis gironins

La plaga de xinxes de la colza que va començar a l'Alt Empordà es propoga i ja són deu els municipis afectats, repartits per cinc comarques. Ja són molts els veïns que pateixen els efectes d'aquests molestos insectes que crien als camps de colza. La plaga, que va començar al municipi de Borrassà (Alt Empordà) i que ràpidament es va estendre fins a Bàscara (Alt Empordà), també s'ha propogat fins a Viladasens (Gironès), Vilademuls (Pla de l'Estany), Beuda (Garrotxa), Crespià (Pla de l'Estany), la Pera (Baix Empordà), Canet d'Adri (Gironès), Navata (Alt Empordà) i Besalú (Garrotxa).

Mentre no arriba l'ajuda d'empreses especialitzades, els afectats recorren a remeis casolans per mitigar-ne les molèsties. Explica per exemple Laia Delgado, veïna de Fellines, nucli del terme de Viladasens, a Diari de Girona, que fa dos dies van sol·licitar a l'Ajuntament que fumigués. Fins ahir, l'empresa no havia fet acte de presència, de manera que la Laia ha recorregut a una barreja d'aigua, vinagre i lleixiu per espantar els insectes que apareixen principalment de dia. No hi ha hagut sort. A Sant Esteve de Guialbes, al terme de Vilademuls, fa tres matins que es desperten envoltats de xinxes, que ahir també van ser vistes a Navata, a l'Alt Empordà.

Alhora a Besalú, els veïns de les cases situades al costat del camp de futbol i properes a uns camps de conreu, van començar a notar la presència de xinxes, també ahir. El regidor de Medi Ambient, Albert Serra (Junts), va explicar que quan els pagesos girin el terra dels camps i plogui els insectes desapareixeran. També va apuntar que l'Ajuntament ha informat de la presència dels insectes al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i que, pel seu compte, ha contractat una empresa de control de plagues per combatre immediatament la presència de les xinxes i evitar les molèsties que ocasionen als veïns. Besalú és la primera localitat de la Garrotxa on han detectat la plaga de xinxes.

«Les xinxes arriben als habitatges més propers dels camps de colza després que aquests siguin segats, en cerca d'aliments i zones ombrívoles», explica un portaveu de Sanitat Vegetal, agència que depèn del Departament d'Agricultura. Des del Govern recomanen als particulars que provin d'eliminar-los amb aigua i sabó de rentaplats. A més, insisteixen que «és una acció que es repeteix any rere any», i que «no cal alarmar-se perquè no són perilloses». Eduard Marquès, biòleg del Control de Mosquits del Baix Ter, explica que fins fa un parell d'anys a Castelló d'Empúries també van patir moltes plagues de xinxes: «La solució va ser demanar als propietaris dels camps situats a prop de zones habitades que cultivessin les plantes lleguminoses a camps més allunyats».