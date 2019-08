Quatre encaputxats armats amb un matxet assalten un mas a Llorà

Quatre encaputxats armats amb un matxet van assaltar ahir a plena llum del dia un mas a Llorà, a Sant Martí de Llémena (Gironès). A la casa hi havia una dona amb la seva filla menor d'edat. Els serveis d'emergències van rebre l'alerta cap a tres quarts de tres de la tarda.

Segons va denunciar la dona, els assaltants van accedir a la casa rebentant la porta cap a les dotze del migdia. Un cop a dins, van amenaçar la mare posant-li l'arma blanca al coll mentre li exigien diners. Segons fonts del cas, els lladres van intentar lligar la dona però, finalment, van desistir.



Investigació oberta

Les mateixes fonts van indicar que els lladres van arreplegar el moneder de la dona i dues guardioles que hi havia a la casa i van fugir. Els veïns no van veure cap vehicle aliè a la zona i no es descarta que els assaltants marxessin a peu del veïnat. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar i detenir els assaltants.

Quan van marxar, mare i filla es van tancar dins la casa amb una segona porta que hi ha a l'entrada i van trucar al pare. Llavors, van anar fins a casa d'una veïna per alertar de l'assalt violent. La veïna va avisar l'alcaldessa, que va ser qui va trucar als Mossos d'Esquadra. Els serveis d'emergències van rebre l'avís cap a tres quarts de tres de la tarda.

Els Mossos d'Esquadra es van desplaçar fins al lloc dels fets per prendre declaració a les víctimes i als veïns, mentre la policia científica va agafar mostres i vestigis per intentar identificar els assaltants. Els Mossos van obrir una investigació per localitzar i detenir els lladres.

Aquest assalt amb armes blanques s'ha produït pocs dies després que dos col·lectius diferents hagin denunciat la inseguretat que es pateix en molts municipis gironins, tot alertant, precisament, dels robatoris en habitatges. La primera a fer-ho, la setmana passada, va ser l'Associació Catalana de Municipis (ACM), que ha enviat una moció a tots els ajuntaments gironins perquè acordin demanar un canvi en el Codi Penal i endurir les penes per a determinats delictes. L'entitat municipalista reivindica la importància d'«adaptar la legislació vigent a la creixent inseguretat que pateixen els municipis de les comarques gironines i la resta de Catalunya». La seva moció també reitera la importància d'una bona coordinació entre cossos policials i ajuntaments. Segons l'entitat, l'objectiu principal és garantir la seguretat dels ciutadans dotant a l'administració de les eines legals suficients per combatre l'increment de robatoris en habitatges, així com altres delictes i episodis de violència puntual.

Pocs dies després, la Federació d'Hostaleria de les comarques de Girona es va afegir a la crida de l'Associació Catalana de Municipis exigint el mateix canvi legislatiu i incidint, sobretot, en la necessitat de ser més durs amb els delinqüents reincidents.