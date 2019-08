El quiosc de Mata, a Porqueres, pateix quatre robatoris en quatre mesos

El quiosc de Porqueres, situat a la urbanització de Mata, ha patit quatre assalts -dos robatoris i dos actes vandàlics- en els últims quatre mesos. Segons Josep Güell, parella de la propietària del quiosc, l'establiment ha patit «un llarg historial» d'atacs: en comptabilitza fins a vuit, l'últim la nit de dimecres passat. «Quan hem arribat aquest matí [ahir per al lector] ens hem trobat el vidre trencat, però no ens han robat, ja que no hi teníem res de valor», explica Güell. Cansats de les bretolades i dels robatoris, els propietaris del quiosc ja no procuren no deixar res de valor a l'interior de l'establiment, tal com els van recomanar els Mossos d'Esquadra quan van anar a posar la penúltima denúncia el 20 de maig. «En aquella ocasió els lladres van entrar pel quadre de la llum, per un forat petit: devia ser un jovenet. Van arribar fins al calaix on guardem els diners, el van estirar i es van endur uns 50 euros de canvi i el datàfon que utilitzem per a les targetes dels subscriptors dels diaris», relata.

Tots els robatoris s'han dut a terme de nit i Güell remarca que mai els han robat res de gran valor, «com a màxim 300 euros», però que «el més empipador» són els desperfectes que ocasionen. «Perdem la dignitat amb aquests tipus d'actes», es queixa. Sostenen els veïns que al poble, els últims mesos, hi ha hagut nombrosos robatoris, a comerços i a cases particulars.

L'alcalde de Porqueres, Francesc Castañer, declara que «no es pot parlar d'onada de robatoris al municipi, com sí que vam patir a la urbanització Caselles d'Avall, on cada cap de setmana hi havia robatoris. Crec que en aquest cas són furts puntuals». Afegeix que la urbanització Mata és una zona «molt residencial» i que el quiosc «és molt petit i humil». «Jo ho atribuiria més a actes de gamberrisme que a robatoris, no crec que siguin lladres professionals», ha valorat. També ha aprofitat per demanar que la ciutadania «mantingui la guàrdia alta a qualsevol moviment sospitós».

Des de Mossos de Girona s'han limitat a dir que Mata és una zona una mica aïllada i que «és fàcil pagar-ne les conseqüències». Han afegit que «no tenen constància que hi hagi altres establiments afectats». Actualment hi ha una investigació oberta.