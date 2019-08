Joventut del Ripollès ha posat en marxa la campanya No toquis la pera! amb l'eslògan «Trenquem el silenci, alcem la veu» amb el propòsit de conscienciar la població en general i els joves en particular contra les agressions per raó de sexe i especiament les que es produeixen en l'àmbit de l'oci nocturn. El treball va començar als centres educatius, s'ha dut a les fetes majors i a altres espais d'oci nocturn.