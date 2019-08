Els ajuntaments fumiguen les zones afectades per les xinxes

Els ajuntaments dels, de moment, deu pobles afectats de Girona, han començat a dur a termes les fumigacions pertinents a les zones afectades. La plaga, que va començar a Borrassà, es va escampar per diferents municipis gironins, tals com: Bàscara, Viladasens, Vilademuls, Crespià, la Pera, Canet d'Adri, Navata i Besalú. Set d'aquests municipis ja han fet fumigacions al llarg d'aquesta setmana.

L'Ajuntament de Vilademuls, va confirmar ahir a Diari de Girona que al llarg del dia van sulfatar els carrers de Sant Esteve de Guialbes, nucli que pertany al municipi, el qual va patir més invasió principalment a la llar d'infants i a l'escola. També l'empresa Fulminix, que va ser la contractada per la causa, va fumigar els carrers del terme municipal de Vilademuls.

Altres pobles com el de Besalú i Navata també han estat fumigant durant el dia d'avui, tal com confirmen els respectius ajuntaments. L'alcalde de Navata, Jaume Homs, relata que «dijous [passat] es van detectar en un bloc de pisos del carrer Olot, 51-53, el més proper a la zona agrícola, i després de veure com estava, vam avisar una empresa que ens fa els manteniments de plagues i ahir [dijous per al lector] van venir per crear una barrera llarga aïllant al bloc per evitar la possibilitat d'apropar-se.» Homs afegeix que «més tard, una veïna de la urbanització del Golf Torremirona, propera on hi ha un camp de colza, ens va avisar que li entraven les xinxes per la terrassa i també es va fer un preventiu per intentar barrar-los el pas. Aquests insectes tenen una vida limitada de quatre o cinc dies o una setmana i es moren. Alhora, hem avisat a un agricultor proper perquè treballi la terra. Com sabem, una vegada recollit el fruit, automàticament ja no es produeix».

També a Besalú, el regidor de Medi Ambient, Albert Serra (Junts) va informar de la presència dels insectes al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i va explicar que pel seu compte, l'Ajuntament contractaria una empresa de control de plagues per combatre la presència de les xinxes i evitar les molèsties que ocasionen als veïns.

Un altre cas és el del Viladasens, tot i que fonts municipals negaven ahir haver dut a terme cap acció contra les xinxes. «Era mentida que hi havia plaga», manifestaven les mateixes fonts, tot i que veïns de Fellines, nucli agregat a Viladasens, expliquen de fa dies que les xinxes han entrat a les seves cases i n'aportaven testimonis gràfics. Els veïns es mostraven crítics amb la passivitat de l'Ajuntament i reclamaven una actuació d'urgència per resoldre el preoblema.

De la seva banda, a Bàscara van aparèixer ahir nous focus de la plaga. Tot i haver fumigat fa uns dies, al poble tornen a tenir presència de xinxes, aquesta vegada als masos de Calabuig, explica l'alcalde, Narcís Saurina. L'Ajuntament ha pres la decisió de fumigar tots els camps de colza que són propers al municipi per evitar que la situació sigui encara pitjor. Així mateix, el govern municipal ha informat als veïns que es pretén intentar eliminar les xinxes existents per evitar l'eclosió de nous ous que puguin produir una plaga encara major. S'està a l'espera que el vent afluixi per començar a fumigar. Les tasques les portarà a terme la mateixa empresa que dimecres va fumigar al sector oest, a la carretera de Calabuig. En aquesta ocasió segons ha explicat l'alcalde, només s'actuarà als camps de conreu per frenar la sortida dels insectes que a les hores de més calor envaeixen els habitatges propers. Expliquen que el producte utilitzat, així com l'empresa fumigadora estan degudament autoritzats per la Generalitat i que les actuacions de desinsectació ja es realitzen habitualment en els camps en períodes de conreu. Eduard Marquès, biòleg del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter, es tracta de la xinxa que respon al nom de Nysius ericae. L'espècie apareix en zones rurals i amb la calor va a les cales i llocs ombrívols buscant humitat, frescor i habitatge.