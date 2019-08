Inicien les obres d'ampliació del Club Natació Banyoles

Aquesta setmana han començat els treballs d'ampliació i remodelació del Club Natació Banyoles a la seva part nord, que limita amb el parc de la Draga. El projecte preveu el trasllat d'un tram de l'actual carril bici i que es construirà més al nord, paral·lel al primer camí del parc de la Draga i, per tant, es modificarà el passeig per a vianants i el mateix carril bici. Els treballs tenen un pressupost de 100.000 euros que pagarà íntegrament el Club Natació Banyoles i sense afegir cap derrama extraordinària als socis. De moment s'ha dut a terme la primera fase amb l'ampliació dels vestidors de la piscina exterior, que van doblar la seva capacitat.



Posar ordre i millorar l'accés

En una segona fase, al juliol ha començat l'ampliació de les instal·lacions. En aquesta etapa de les obres també es remodelarà i s'ampliarà la tanca perimetral de 167 metres lineals del Club, afectant terreny públic que l'ajuntament ha cedit a l'entitat banyolina. L'objectiu de la remodelació és posar ordre a la zona nord del CNB i millorar l'accés de vehicles i remolcs quan es fan competicions de rem.

Segons Ràdio Banyoles, el gerent del CN Banyoles, Albert Busquets, ha explicat que l'actuació suposarà la renovació de la tanca perimetral de les instal·lacions i que no afectarà el front d'Estany ni els plataners de la zona.

Finalment es construirà un nou hangar per guardar les barques de rem, que es farà a prop de la pista de futbol sala, i que substituirà el que actualment hi ha més a tocar de l'estany. Es preveu que les obres durin dos mesos i que acabin a principis de tardor.

Encara però quedarà pendent de remodelació la part més sensible de l'ampliació del Club Natació Banyoles, la del front d'estany, que inclou part del passeig dels plataners i una pesquera. El 2016 es va aprovar la revisió del Pla Especial de l'Estany, que modificava els límits del CNB i permetia la seva ampliació i remodelació. Aquesta aprovació va ser fortament criticada per tots els grups de l'oposició així com d'una part important de la població que s'hi va mostrar en contra.