Proven d'estafar una àvia amb bitllets fotocopiats, la policia els descobreix i els Mossos els acaben detenint

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home que va intentar estafar una àvia ensenyant-li fotocòpies de bitllets de 50 euros i que va protagonitzar una persecució policial des de Sarrià de Ter fins a Fontcoberta.

El detingut no anava sol, sinó que actuava amb un còmplice, a qui la policia ja té identificat i està buscant. Els fets van tenir lloc aquest dimecres passat. Els dos homes es van veure sorpresos per la Policia Local de Sarrià de Ter i van fugir amb el cotxe.

Durant la persecució, el detingut –que té 58 anys i era qui conduïa- va saltar-se un estop, va envair el carril contrari, va fer avançaments imprudents i fins i tot va xocar amb el lateral d'un camió.

Els Mossos el van arrestar primer per conducció temerària i després, quan l'anciana va anar a denunciar el que li havia passat, també per intent d'estafa. Els agents de la Policia Local de Sarrià de Ter van acostar-se a un cotxe aparcat davant d'una entitat bancària, dins del qual hi havia dos homes que van posar-se molt neguitosos quan van veure els agents.

Quan la policia els va demanar què hi feien allà, van respondre que estaven esperant una dona que havia anat al mercat. Però tot just després, van engegar el cotxe i van marxar.

Al cap de pocs minuts, la mateixa patrulla va veure el cotxe sortint d'un aparcament del carrer Firal. Circulava a gran velocitat i va saltar-se un estop. Els policies van ordenar al conductor que aturés el vehicle, però aquest, en comptes de frenar, va prémer l'accelerador i va fugir.



Persecució

A partir d'aquí, es va iniciar una persecució policial, a la qual s'hi van afegir els Mossos d'Esquadra. La policia no va poder interceptar el cotxe fins a Fontcoberta.

Durant tot el trajecte, d'aproximadament uns 15 quilòmetres, el conductor va posar en perill la resta d'usuaris de la carretera. Envaïa el sentit contrari, no respectava els senyals de trànsit, feia avançaments imprudents i fins i tot va arribar a col·lidir amb el lateral d'un camió.

Després d'identificar els dos ocupants, els Mossos van detenir el conductor –un home espanyol de 58 anys i sense domicili conegut- per un delicte de conducció temerària.

També van identificar l'altre home i van escorcollar el cotxe. A dins hi van trobar diverses joies, fotocòpies de bitllets de 50 euros i un carret de compra. Pocs minuts més tard, els Mossos d'Esquadra de Banyoles van rebre una denúncia per un intent d'estafa.



Un feix de bitllets

Una anciana va anar a comissaria a explicar-los que dos homes que anaven amb cotxe s'havien aturat al seu costat, li havien ensenyat un feix de bitllets de 50 euros i li havien dit que, si en volia la meitat, els havia de donar 2.000 euros.

Els homes van acompanyar l'àvia fins a una entitat bancària, però per sort la dona no va poder disposar dels diners en aquell moment i els estafadors van fugir. Això sí, van endur-se amb ells el carret de la compra de l'anciana, trobat posteriorment al cotxe dels fugitius.

Amb tot això, els agents van lligar caps. A més de conducció temerària, també van atribuir una temptativa d'estafa al detingut. L'arrestat, que té antecedents, va passar aquest dijous a disposició judicial al jutjat de guàrdia de Girona i ha quedat en llibertat provisional.

La investigació, no es dona per tancada, perquè els Mossos busquen ara l'altre home que l'acompanyava i que va ser còmplice de l'estafa. Ja el tenen identificat i ara el següent objectiu és trobar-lo.