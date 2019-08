Aproven construir a Ripoll una piscina exterior similar a la coberta

La remodelació integral que durant el darrer mandat es va plantejar sobre la zona esportiva de Ripoll preveia la creació d'una piscina exterior, al costat de la coberta que es va construir fa 35 anys.

L'absència d'una piscina pública d'aquestes característiques provoca una discriminació respecte a tota la resta de poblacions grans de la comarca que sí que en disposen, i fins i tot en relació amb diversos municipis petits.

Ara per ara, Ripoll només té piscines descobertes de titularitat privada, sigui de clubs esportius o de negocis de càmping i hostatgeria.

Per accelerar la creació d'aquesta piscina, Alternativa per Ripoll-CUP va presentar una moció que va ser aprovada per tots els membres del consistori, que a més demanava que tingui unes dimensions similars a la coberta.

En els plànols que es van presentar fa uns mesos, la mida de la piscina exterior era significativament inferior a la de la coberta.

Les dimensions que acabi tenint la nova piscina poden afectar la zona verda annexa, que utilitzarien precisament els seus usuaris.

En la redacció de la moció la CUP lamentava que la remodelació s'hagués fet sense la paricipació de la resta de grups que aleshores formaven el consistori.

Aquesta demanda va ser recollida per l'equip de govern. El regidor d'esports Josep Isern, va deixar a l'aire les mides que finalment tindrà aquesta piscina.

Per la seva banda, el regidor d'ERC Roger Bosch va ser més sorneguer quan va recordar que encara hi ha altres prioritats com la renovació dels vestidors actuals.

El manteniment anual afectarà a partir de dilluns vinent la piscina coberta municipal, per desinfectar, netejar i rejuntar els dos vasos.

L'aturada es fa ara perquè es considera que és quan estadísticament hi ha menys usuaris.

Durant els mateixos dies es farà també el manteniment del camp de futbol.