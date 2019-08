Marihuana de la Xina, a Riudellots

Extremadament difícils de detectar, però no impossibles: el 3 de juliol els Mossos d'Esquadra irrompien en una nau del polígon de Riudellots de la Selva per desmantellar un cultiu il·legal de marihuana. Fins aquí, res massa nou a Girona, una província on els comisos d'aquesta droga per part de la Guàrdia Civil es van triplicar el 2018. Ara bé: és la primera vegada que s'enxampen cultivadors xinesos.

La seqüència que precedeix el desmantellament per part de la policia de cultius il·legals de marihuana en espais tancats situats en o a prop de pobles i ciutats acostuma a ser sempre la mateixa: la companyia elèctrica detecta un repunt del consum o caigudes de tensió sospitoses provocades per sobrecàrregues de la xarxa. A partir d'aquí, avís als cossos de seguretat -Mossos d'Esquadra, Policia Nacional o Guàrdia Civil, els cossos competents- i batuda imminent. Hi ha, però, excepcions que confirmen la regla i, per exemple, fa tot just un mes era la policia catalana la que reclamava l'assistència dels tècnics d'Endesa. Havien localitzat una plantació il·legal de cànnabis en una nau del carrer Farigola del polígon industrial de Riudellots de la Selva. Un cas que se surt de la norma, per la sofisticació del dispostiu -els traficants havien excavat un túnel subterrani d'una dotzena de metres d'allargada per connectar-se directament a la línia soterrada de baixa tensió que subministra electricitat al polígon amb una tecnologia poc habitual- i per l'origen dels delinqüents: per primera vegada els Mossos desmantellaven una organització mafiosa xinesa a la província.



Investigació oberta

Fonts de la policia autonòmica van confirmar a Diari de Girona l'operació, això sí, sense donar cap més detall perquè es tracta d'una investigació que roman oberta i que transcendeix les fronteres de la província. La batuda, eficaç, es va fer a plena llum del dia i els Mossos van enxampar diversos integrants de la banda -tots ells de faccions asiàtiques- amb -clar i català- els pixats al ventre.



Una obra d'enginyeria

Mentre els Mossos es concentraven a atrapar els delinqüents, als tècnics d'Endesa els pertocava desmantellar el sofisticat dispositiu que la banda mafiosa havia ideat per cultivar marihuana a molt poc cost. Van haver de tallar els gruixuts cables de coure que estaven ancorats a la línia soterrada de baixa tensió (imatge inferior dreta), a la qual van accedir a través d'un túnel que començava en una obertura del terra de la nau (foto inferior dreta) i que s'allargava una dotzena de metres fins arribar a la línia elèctrica (foto inferior esquerra). En alguns punts el túnel arribava a tenir uns 1,80 metres d'alçada. Tota una obra d'enginyeria il·legal.

De la mateixa manera, la banda, que ocultava el lucrós negoci il·lícit sota una activitat legal vinculada a la logística, va punxar el subministrament d'aigua potable. Com havien fet amb el corrent elèctric, van connectar el sofisticat sistema de reg de les plantes de marihuana a la xarxa pública d'abastament d'aigua. El benefici estava, doncs, més que garantit, però el 3 de juliol l'empresa se'n va anar en orris.



L'hort d'Europa

En un reportatge publicat a El Periódico el 17/04/2018, Guillem Sánchez, que citava fonts dels Mossos d'Esquadra, explicava que aquell any la destrucció de plantes de marihuana cultivades a Girona s'havia duplicat amb relació al 2017 (5.500 quilos i 45.000 plantes davant 3.000 i 26.000 plantes). La proximitat amb la frontera francesa i la prevalença d'un codi penal força més laxe que el d'altres països ha atret màfies estrangeres, sobretot de l'est d'Europa. La batuda d'ara fa un mes confirmaria que aquest atractiu s'ha estès encara més enllà i que bandes de l'Orient Llunyà han vist una oportunitat d'or en aquest territori.