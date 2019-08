El PDeCAT recol·loca l'exregidor Joan Alcalà com assessor de la Diputació de Girona

«Des de la distància, segur que podré continuar aportant», va dir Joan Alcalà, quan va anunciar que no repetiria a la llista del PDeCAT de Girona que encapçalava Marta Madrenas. La distància, però, serà de pocs carrers: la que hi ha entre la plaça del vi i la pujada de Sant Martí, on es troba la Diputació. Joan Alcalà és, des d'aquesta setmana, un dels assessors amb què comptarà la corporació.

L'empresari va entrar en política de la mà de Carles Puigdemont i va estar vuit anys al govern. Entre 2011 i 2019 ha estat el responsable de Mobilitat i Via Pública. Durant cinc anys també va ser el responsable de Seguretat i els darrers tres ho ha estat d'Urbanisme.

Al costat d'Alcalà, també es troben vells coneguts de la política gironina: Fanny Carabellido, presidenta del PDeCAT al Gironès, que va ser regidora a Salt des de 2007 i consellera comarcal del Gironès fins fa poques setmanes. Carabellido ha estat designada assessora coordinadora de ple per al grup del PDeCAT. Es dona la circumstància que Alcalá i Carabellido van coincidir al grup de govern del Consell del Gironès que liderava Jaume Busquets.

A més d'aquests noms la diputació donarà compte dimarts del decret de nomenament com a assessor de ple de 17 persones més, a més, d'una adjunta a la vicepresidència primera i un altre coordinador de ple. En aquest últim lloc és ERC qui ha designat Salvador Ros Reig, alcalde de Porqueres des de 2007 a 2015. També els republicans han escollit Marta Payeró, exalcaldessa de Verges, com a assessora del vicepresident primer, Pau Presas.

A més dels càrrecs de confiança del govern, entre els 18 assessors de grup, ERC i el PDeCAT es reparteixen el gruix principal. En aquest cas, 8 són per al grup principal, mentre que els republicans compten amb 5 persones. El PSC ha designat dues persones, mentre que els Independents de la Selva, la CUP i Tots per l'Empordà tenen un assessor cadascun.