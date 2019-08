Un 21% dels policies locals es podrien jubilar anticipadament en cinc anys

Els efectius de les policies locals poden acollir-se a la jubilació anticipada des del 2 de gener, quan va entrar en vigor un decret que permet que puguin deixar de treballar als 59 anys. És el resultat d'una reivindicació històrica del col·lectiu i que el va portar a mobilitzar-se durant els últims dos anys. La mesura ha agafat per sorpresa alguns ajuntaments que feia anys que no havien pogut ampliar les plantilles de les policies locals a causa de la crisi.

Els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, també estan treballant per aconseguir poder optar per aquesta jubilació anticipada que ja tenen altres cossos de seguretat de l'Estat.

Un estudi al qual ha tingut accés Diari de Girona posa números als efectes que pot tenir la possibilitat d'accedir a la jubilació anticipada als cossos de policies locals. Segons l'estimació que fa subdirecció general de la Policia de Catalunya, a les comarques de Girona en cinc anys (2018-2022) hi poden haver 221 efectius de les policies locals de la Regió Policial de Girona que podran demanar la jubilació anticipada. Es tracta del 21% de la plantilla. És una dada destacada si es té en compte, segons les dades de l'estudi, que l'any 2017 la Regió Policial de Girona estava formada per 37 cossos de Policia Local, que compten amb 1.066 efectius.

Quant a les categories i el personal que té 55 anys o més i per tant, es podria acollir la jubilació a Girona hi ha: 143 agents, 35 caporals, 23 sergents, 15 sotsinspectors i cinc inspectors. I en la franja d'edat més alta, la de 60 a 65 anys: s'hi trobaran 44 agents, 11 caporals, sis sergents i quatre sotsinspectors. És a dir, 65 efectius.

Si s'analitza aquesta afectació a tot Catalunya, s'ha de dir que dels 10.848 efectius de les policies locals està previst que puguin optar per la jubilació anticipada voluntària fins a 2.057 persones. L'estudi posa èmfasi al fet que això representa el 18,96% del conjunt. Tot i això, s'ha de dir que hi ha 29 cossos de Policia Local no tenen cap efectiu entre els 55 i els 65 anys.

A la Regió de Girona hi ha tres municipis, dos que es troben a la Selva interior i un a l'Alt Empordà, que no tenen cap efectiu de 55 anys o més. Però a l'informe no es detalla de quins es tracta.

Amb aquests números a la mà, el cap de l'Associació de Caps de les Policies Locals de les comarques gironines, David Puertas, analitza el que pot suposar aquesta situació i com s'ho fan les plantilles en aquest primer any d'aplicació. El cap remarca que més del 20% dels efectius de policies locals podran optar a la jubilació anticipada en cinc anys i que això afecta de forma diversa si els efectius formen part d'una plantilla gran o petita. Si es tracta d'una de les grans, explica, «el nombre de baixes serà més elevat. Aquí tot és més complex a l'hora de fer convocatòries. Mentre que a les més petites, el tant per cent és més baix però el problema és el mateix».

David Puertas, que també és el cap de la Policia Local de Llagostera, destaca que els ajuntaments s'estan posant al dia i que ara s'ha viscut un temps «d'impàs» aquest primer any d'aplicació, ja que va arribar de sorpresa per als consistoris. Però que les policies i els ajuntaments ho van planificant.



Girona, la més afectada

Posa d'exemple que no és el mateix les baixes que ha d'afrontar la Policia Municipal de Girona, que són més de 20 que la que ell lidera, per exemple, la de Palafrugell, on es jubilaran quatre de les 52 efectius de la plantilla. A Girona ja s'han fet algunes convocatòries per suplir les baixes dels jubilats.

Quant als avantatges i inconvenients que poden suposar les baixes i les noves incorporacions, David Puertas destaca que «el problema és que deixarem de tenir agents amb molta experiència, persones que coneixen el territori, tenen contactes. Però també s'agraeix que vingui gent jove, perquè ens dona aire i venen amb expectatives». I afegeix que aquells qui es jubilen «s'ho mereixen» i recorda que un policia ha d'estar al 100% operatiu i que «a 59 anys això és complicat, per un tema físic».

El cap de l'Associació de Caps de Policies Locals també veu les jubilacions com a una oportunitat perquè s'introdueixin més dones a la professió. Assegura que són un tant per cent molt baix de les plantilles i recorda que a la Regió de Girona, per exemple, només hi ha una cap de Policia Local, Lluïsa Santos, del cos de la Jonquera.

L'estudi sobre l'impacte de la jubilació de les policies locals de Catalunya analitza l'afectació a tota la Regió Policial de Girona -per tant, no inclou la Cerdanya. La Regió s'estructura en nou àrees bàsiques policials (ABP), que recullen diverses poblacions.



El Gironès i la Selva, al capdavant

Entre les conclusions més destacades hi ha, per exemple, que l'ABP Gironès-Pla de l'Estany, és a dir, les policies locals que operen entre ambdues comarques i les de la Selva Litoral – Blanes, Tossa i Lloret de Mar- són les que patiran més aquests efectes de la jubilació anticipada si els efectius s'hi acullen, ja que són les que tenen més efectius entre els 55 i els 65 anys.

A la primera ABP n'hi ha 52 i a la de la Selva, 48. I a curt termini són també les que es veuran més afectades, ja que tenen 22 i 19 efectius de 60 o més anys, respectivament. En canvi, la zona de la província amb menys afectació seria la de la Selva interior, on només el 9% dels efectius té 55 anys o més i només un dels 76 té entre 60 i 65 anys.