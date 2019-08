Begur estudia presentar-se als ajuts del Pla d'Obres i Serveis de la Generalitat

El nou equip de govern de Begur està estudiant quins projectes presenta a la nova convocatòria d'ajuts del Pla Únic d'Obres i Serveis (Puosc) de la Generalitat 2020-2024 que es preveu que surti passat l'estiu. Així ho van exposar l'alcaldessa, Maite Selva, i el primer tinent d'alcalde, Eugeni Pibernat, després de la reunió que van tenir dijous a l'Ajuntament amb el director dels Serveis Territorials del Departament de la Presidència de la Generalitat a Girona, Raül Morales.

«Ens ha explicat com accedir a aquests ajuts», va recordar Pibernat, conscient de la importància per al municipi de poder accedir a aquests ajuts per millorar les inversions municipals. El Puosc és el principal instrument de cooperació econòmica entre la Generalitat i els organismes locals per a la realització de les obres i serveis de competència municipal. La consellera de Presidència, Meritxell Budó, ja va anunciar no fa gaire que es preveu destinar-hi a la nova convocatòria del pla uns 250 milions d'euros.

Morales va visitar Begur en l'àmbit institucional per donar a conèixer al nou govern com funciona el seu departament, així com també les línies de treball que es desenvoluparan entre ambdues administracions.