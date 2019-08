Clouen la dotzena edició del workshop internacional d'RCR arquitectes a Olot

La dotzena edició del workshop RCR es va cloure el divendres passat en un acte en el qual va tenir lloc la presentació dels treballs i el lliurament de diplomes. En l'edició van participar fins a 117 professionals i estudiants de 26 països.

L'acte va començar amb una presentació del worskhop feta per Carme Pigem. En aquest sentit va explicar tot l'ocorregut en el programa obert i en els tallers i va comentar l'experiència d'una edició vinculada amb la dansa. Va ressaltar la relació dels tallers de fotografia i d'audiovisual amb la dansa.

Després va tenir lloc la presentació dels 4 projectes d'escenografia basats en el text Arabia. Es tracta d'un dels 15 relats del llibre Dublinesos de James Joyce. Els projectes estaven repartits en dues propostes de text i dues de dansa. Per una part, va haver-hi dues propostes de teatre de text i dues de dansa contemporània que es van interpretar al teatre de la Lira de Ripoll. La intenció era treballar un text literari des de l'escenografia per aconseguir un espai atmosfèric amb la intenció de poder situar el que es decideix com a gènere. Seguidament, va tenir lloc la presentació dels treballs dels tallers d'Arquitectura i Paisatge. Hi havia 3 exercicis.

Els alumnes van presentar 12 propostes del que podria ser el Museu de l'Arquitectura de Catalunya entès com un itinerari. La base dels exercicis era una proposta del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya destinada a treballar la idea d'un museu itinerant pel país descentralitzat de Barcelona.

Una de les propostes presentava una part del Museu de l'Arquitectura com una itinerància per les masies de la Garrotxa com un exemple d'arquitectura tradicional. La idea era transmetre l'arquitectura a través d'una experiència viscuda i no com un conjunt de documents.

Un altre exercici estava basat a concentrar la seu del Parc Natural de la Garrotxa en una sola seu a Olot. Ara, està repartida en dos edificis un al Parc Nou d'Olot i l'altra a la Fageda d'en Jordà a Santa Pau.

El tercer exercici tractava el projecte d'RCR a la finca la Vila de la Vall de Bianya. La proposta és convertir una de les antigues naus agrícoles de la masia la Vila en laboratori.

Durant l'acte, el Banc de Sabadell va premiar el projecte del Museu d'Arquitectura de Catalunya relacionat amb les masies. El premiats van ser Jaume Ferrer, un professor de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, i 11 estudiants.

Els últims treballs presentats van ser els d'audiovisual i fotografia que com els altres anys van presentar treballs relacionats amb dansa.



De cara el públic

Apart del treball docent, el workshop va tenir, com cada any, una cara destinada al públic en general. Hi havia una exposició titulada Matèria Bosc a la seu dels arquitectes, a can Barberi i deu conferències, a vegades acompanyades d'un muntatge de dansa.

Entre els conferenciants hi havia Ferran Adrià (cuiner), Josep Maria Mallarach (geòleg), Benoit Decron (doctor en comunicació audiovisual) o Simjan Radic (arquitecte). El darrer va tenir un paper en les reconstruccions derivades del terratrèmol de Xilè.