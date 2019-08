El conseller Calvet ofereix el port de Palamós per acollir vaixells d'Open Arms

El conseller Damià Calvet va oferir les instal·lacions de Palamós, Vilanova i la Geltrú o Sant Carles de la Ràpita –que depenen de Ports de la Generalitat– per acollir els vaixells d'Open Arms amb immigrants rescatats al Mediterrani. El titular de Territori va lamentar que el govern espanyol en algunes ocasions «es posa de cantó i no acaba de donar resposta» sobre aquesta qüestió. Calvet va admetre que caldria una coordinació amb el govern espanyol, ja que és qui té competència en matèria d'immigració o d'entrada en aigües jurisdiccionals espanyoles, però va afegir que és «qüestió de voluntat política».

Ahir l'ONG catalana Proactiva Open Arms considerava «urgent i prioritari» tenir un port segur per poder portar els 121 migrants que havien rescatat al Mediterrani. L'embarcació va rescatar el dijous 55 persones i, un dia després, va rescatar 69 persones «amb signes inequívocs de violència» soferta a Líbia, entre les quals hi havia dues dones embarassades que van ser evacuades per la Guàrdia Costanera italiana dissabte. La Generalitat Valenciana es va posar a la disposició del Govern perquè, «en funció del que més convingui a tots», el port de València aculli el vaixell de l'ONG Proactiva Open Arms.