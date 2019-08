L'Ajuntament de Blanes promou tallers i accions socials a dos veïnats

El local social que aplega les associacions de veïns de Sa Massaneda i S'Auguer, així com el Centre Cultural Els Padrets, que també comparteixen els dos barris, van acollir divendres i dissabte xerrades informatives. L'objectiu va ser donar a conèixer les noves accions que es posaran en marxa properament, de cara al mes de setembre, comptant amb l'assistència del regidor de Participació Ciutadana, Pere Lopera.

Es tracta d'una nova edició del Projecte Treball als Barris en aquests dos veïnats, el vessant més social del Pla de Barris, la reforma urbana iniciada el gener del 2018, que compta amb un pressupost de 2,49 milions d'euros. L'objectiu de l'actuació és revitalitzar els dos barris i, per això, a banda del projecte constructiu, també estava previst posar en marxa programes de promoció cultural que fomentessin la integració i participació dels veïns de tota l'àrea, així com accions d'inserció laboral. El Projecte Treball als Barris està impulsat per l'Ajuntament de Blanes, a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya del Departament d'afers Socials i Famílies i el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. La nova convocatòria té l'objectiu de millorar des del punt de vista ocupacional, social i econòmic, així com contribuir a l'equilibri social i territorial dels dos veïnats. També es comptarà amb una dinamitzadora de barris i una alfabetitzadora digital.