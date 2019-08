L'entitat SOS Costa Brava atura tretze dels disset plans urbanístics denunciats en el seu primer any

La plataforma SOS Costa Brava va celebrar dissabte el seu primer any de vida. I ho va fer amb la satisfacció d'haver aconseguit aturar tretze dels disset plans urbanístics que van denunciar el 4 d'agost de 2018. L'entitat va reconèixer que la moratòria que ha paralitzat durant un any els projectes que es volien dur a terme per diferents promotors al litoral gironí ha estat és un «èxit de gegant». El portaveu de SOS Costa Brava, Sergi Nuss,va explicar que estan «molt satisfets» i destaca la importància que ha suposat unir les diferents entitats que conformen SOS Costa Brava. «Ara no hi ha cap qüestió urbanística en la qual no se'ns tingui en compte», va assenyalar Nuss. L'en titat va celebrar ahir una festa a Rupià en motiu de l'aniversari.

Des de l'entitat van destacar que han pogut aturar diversos projectes urbanístics en els quals s'han personat judicialment i en aquells en què no ho han pogut fer, van explicar, ha sigut perquè es tractava de processos que ja estaven «molt avançats». L'últim d'aquests recursos per evitar que s'edifiqui en paratges naturals del litoral gironí es va produir divendres passat a Palafrugell, per evitar que es tirés endavant el pla que permetria la Fundació La Caixa construir tres edificis als Jardins de Cap Roig.

Però el veritable «èxit» de la plataforma durant els darrers 365 dies ha estat la moratòria que va aprovar el Govern per tal de revisar els projectes que estaven en marxa i que podien ser susceptibles d'incórrer en alguna il·legalitat. Una moratòria que va vinculada a un pla de revisió urbanístic de sòl no sostenible del litoral gironí, i que analitza 165 sectors edificables de la Costa Brava i avalua si s'està vulnerant o no la llei.

En aquest sentit, el portaveu de SOS Costa Brava, Sergi Nuss, va assenyalar que es tracta d'un pla «molt potent» si s'aprova perquè pot eliminar 20.000 habitatges que estaven programats al llarg del territori. «Si aconseguim aquest gran objectiu podrem dir que la Costa Brava veu la llum al final del túnel», va concretar Nuss.



Un canvi de paradigma

Des de l'entitat ecologista van destacar que quan s'acabi de redactar i s'aprovi el pla suposarà haver aconseguit «un canvi de paradigma i de model» on el que es fa és «vetllar pel paisatge i no anar expandint la construcció a qualsevol preu». De fet, Nuss va reconèixer que cada vegada són més gent a l'entitat i va celebrar que hagin aconseguit conscienciar cada vegada més persones sobre la necessitat de preservar el territori. «Sabem que hem arribat a la població i es veu que hi ha entitats que estem lluitant per això i volem celebrar-ho plegats», va explicar.

Una de les claus que va destacar Nuss va ser haver unit la força de les 31 entitats que conformen la plataforma i que, abans d'ajuntar-se, lluitaven en solitari per zones concretes. El fet d'estar emparades per una estructura més gran com és SOS Costa Brava, ha permès «ser més forts» en les lluites que duen a terme, tant als ajuntaments com als tribunals.



Amb uns altres ulls

Nuss va reconèixer que des que es va crear la plataforma, tant les administracions com també els agents que «continuen depredant el territori» els tinguin en compte i mirin la plataforma «amb uns altres ulls». «Ara som més forts, tenim una visió global del territori i tot ha estat gràcies a la unió de tots aquests petits col·lectius», va assenyalar.

Per celebrar-ho, l'entitat va preparar una assemblea oberta ahir a la tarda al teatre de Rupià. Seguidament, es va fer un sopar popular a la pista poliesportiva del municipi i un fi de festa amb el concert del grup Black and White Blues Band.