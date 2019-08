Un any més, les «nenes de la carretera» de Llagostera es van reunir per celebrar la seva trobada anual, que aquest cop va coincidir amb el centenari de la «nena» Amèlia Calvet. Des de fa 25 anys, aquest grup de dones, que han nascut, jugat o que en algun moment han viscut a la carretera que creua Llagostera, es reuneixen per fer un àpat i rememorar vells temps, on no hi falten els records i les anècdotes viscudes durant tants anys.