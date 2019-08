Acaba l'ampliació de la gossera del Pla de l'Estany

Ahir es va fer a Banyoles la presentació de les ampliacions de la gossera comarcal del Pla de l'Estany. Les obres, iniciades l'octubre de 2018 i que tenien com a objectiu millorar el benestar animal dels gossos perduts i abandonats a la comarca, ja han finalitzat.

El Consell Comarcal ha assumit en la seva totalitat el cost del projecte, que ha estat, aproximadament, de 60.000 euros. Amb aquestes millores s'ha ampliat la capacitat amb 10 noves gàbies que serviran per acollir a més animals en cas de ser necessari.

Amb l'ampliació s'ha delimitat l'espai de la gossera i s'ha separat de la deixalleria comarcal amb el tancament perimetral de la zona amb un accés independent. També s'han adequat els accessos i paviments per així millorar la seguretat tant dels visitants com de treballadors i voluntaris. I s'ha habilitat una zona tancada per a la recepció d'animals que inclou 5 gàbies per a l'acollida dels nouvinguts, on esperaran fins a passar la revisió veterinària.

Finalment, s'ha habilitat una zona d'esbarjo per on els voluntaris poden passejar les mascotes.

Tant les instal·lacions com els animals estan sotmesos al control periòdic veterinari i compten amb l'adequació a la normativa de nucli zoològic avalada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. La gossera comarcal compta també amb el servei de recollida de gossos perduts i abandonats. Des de gener de 2018 i fins ahir s'han recollit 265 gossos, dels quals 143 es van retornar immediatament al seu propietari gràcies al fet que portaven el xip d'identificació.

Francesc Castañer, president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, va agrair durant la roda de premsa, als més de 30 voluntaris i els 3 treballadors de l'APAPE (Associació Protectora d'Animals del Pla de l'Estany), la feina que fan a la gossera comarcal, va destacar que és obligatori posar xip i tenir censades les mascotes i va animar la població a adoptar els animals de companyia en lloc de comprar-los. «És necessària la col·laboració entre societat i entitats per evitar que hi hagi més gossos dels que la gossera comarcal pot assumir» i finalment va recordar que amb aquestes millores el que es busca és el benestar dels animals.