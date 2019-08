Aficionats radicals del Montpeller protagonitzen aldarulls a Girona

Dissabte passat es va disputar la quaranta-tresena edició del Torneig Costa Brava de futbol, a l'estadi de Montilivi, a Girona. S'enfrontaven l'equip de la ciutat i els francesos -de primera divisió- del Montpeller. Van guanyar els occitans per la mínima. Unes hores abans del partit, un grup d'entre 30 i 40 fanàtics de l'equip francès van aigualir la festa: corrien pel Barri Vell fent-se notar fins que, pels volts de dos quarts de cinc de la tarda, van arribar a la plaça Independència i allà van protagonitzar aldarulls que van requerir la intervenció dels Mossos d'Esquadra. Dos dels aficionat van acabar detinguts per haver agredit un home que intentava posar pau entre els seguidors radicals francesos i la policia. Per evitar mals majors, els Mossos van acabar muntant un dispositiu especial que va escortar l'afició occitana fins a l'estadi de Montilivi.

Els dos arrestats, van informar ahir fonts policials, són dos ciutadans francesos de 26 i 28 anys, sense domicili conegut i als quals se'ls atribueix l'autoria de tres delictes, de lesions lleus, de danys i de desordres públics. Diumenge van passar a disposició del jutge de Guàrdia de Girona i van sortir en llibertat amb càrrecs. Dissabte, però, es van perdre el partit.

Les imatges dels enfrontaments protagonitzats per aquest grupúscol d'«ultres» van ser difoses ahir per les xarxes socials pel secretari general del sindicat SAP-Fepol dels Mossos d'Esquadra, Pere Garcia. «Aquesta actuació dels Mossos amb seguidors del Montpeller va requerir suport policial. Suport que no va arribar, malgrat que hi havia una patrulla a un minut. La patrulla que hi havia no va poder deixar de fer el servei Toga». El dispositiu Toga va ser posat en marxa per la policia autonòmica per tal de donar protecció policial a les seus judicials que hi ha repartides per Catalunya, que en els últims anys havien estat blanc d'atacs per part d'alguns sectors de l'indepenentisme català (sense anar més lluny, el mes de febrer passat la seu de la Fiscalia Superior de Catalunya va patir un abocament de fems i de deixalles).

No van acudir a sufocar els ànims dels aficionats francesos els agents del dipositiu Toga, però sí que hi van acudir agents de l'ARRO, la unitat d'antiavolts dels Mossos d'Esquadra. Van ser aquests policies els que van acabar escortant el contingent de radicals del Montpeller fins a Montilivi. A la plaça de la Independència els seguidors francesos proferien càntics i adoptaven una actitud desafiant. Van ocupar algunes terrasses i molestaven la resta de clients que s'hi trobaven. La cosa es va escalfar encara més amb l'arribada dels efectius policials. Els seguidors de l'equip de futbol s'hi van encarar. I van començar els aldarulls. La persona agredida pels dos joves detinguts havia anat a trobar una patrulla de policies per demanar-los ajuda. En adonar-se se les intencions d'aquest ciutadà, un grup de fanàtics del Montpeller el va envoltar i un li va etzibar un cop de puny a la cara. A continuació es van produir llançaments de cadires i d'altres objectes contra dos agents dels Mossos en el moment en què van baixar del cotxe patrulla per intentar calmar els ànims de l'afició francesa. La tensió no va baixar, però, fins que van arribar els efectius antiavalots, que van socórrer la persona agredida i, a continuació, van conduir el grup de francesos fins a l'estadi de Montilivi.