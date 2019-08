Examinadors fan mil proves de conduir en 2 mesos a base d'hores extraordinàries

Durant els mesos de juny i juliol s'han pogut realitzar prop d'un miler d'exàmens pràctics del carnet de conduir i això s'ha traduït amb una baixada del nombre de testos pràctics que encara hi ha pendents a la província i que s'han acumulat en els darrers dos anys. Fonts del sindicat de treballadors públics CSIF asseguren que el col·lectiu d'examinadors de la Direcció General de Trànsit (DGT) ha fet un esforç i que de bona voluntat ha treballat durant les tardes fent hores extraordinàries i que això, juntament amb el treball ordinari, ha pogut rebaixar la bossa d'alumnes pendents.

Segons les últimes dades que havien fet públiques l'Associació d'autoescoles de les comarques de Girona n'hi havia més de 7.500 pendents i segons el col·lectiu d'examinadors que representa el CSIF, s'han pogut rebaixar-ne un miler. Es tracta d'una bona dada, però, segons fonts del sindicat, està lluny de rebaixar-se més sinó es fa un esforç des de l'administració per portar més examinadors a treballar a la província de Girona. Asseguren des del CSIF que aquesta província -com ja han denunciat molts cops de les autoescoles- és de les que tenen més mancança de personal per part de la DGT, tant d'examinadors com de personal d'oficina. Fa uns mesos es van incoporar dues persones més a la plantilla però, es queixa el sindicat, està molt lluny del número ideal, que rondaria en els 14 examinadors.



Pla de xoc de la DGT

Per tal de posar fi a aquesta situació de mancança i fins que no hi hagi noves convocatòries de personal de la DGT, segons informa Asextra (Associació d'Examinadors de Trànsit), l'ens estatal ha decidit permetre la mobilitat d'examinadors a partir del setembre. I ho ha fet a favor de les províncies amb més dificultats, entre elles la de Girona. Amb aquesta decisió, segons el comunicat d'Asextra, hi ha la previsió que alguns examinadors que tenen plaça en altres punts de l'Estat es puguin incorporar a les files de la DGT a les comarques de Girona com a examinadors i, per tant, es pugui resoldre eventualment la falta de personal. Es tracta d'un pla de «xoc», segons Asextra, que beneficiarà el ciutadà.

A mitjans de juliol es van mobilitzar a Barcelona i van manifestar-se a forma de marxa lenta per davant de la delegació del Govern espanyol a Catalunya, entre el carrer Mallorca i el carrer Roger de Llúria, per protestar per «la falta de personal administratiu i examinador» a les prefectures de Catalunya, cosa que va provocar un col·lapse en el sistema d'exàmens.

De sis a set mesos

Van destacar que han hagut de suportar aquesta situació des del 2013 i que l'espera per examinar-se, en funció de la zona, es pot allargar fins a 6 o 7 mesos, cosa que perjudica els alumnes i, de retruc, les autoescoles. Es van reclamar 25 examinadors més a Catalunya per rebaixar la bossa d'alumnes pendents.

El col·lectiu dels examinadors fa temps que manté un conflicte amb la Direcció General de Trànsit fins al punt que fa dos anys va protagonitzar des de vagues a mobilitzacions, entre altres accions de protesta, amb l'objectiu de reclamar un complement específic, que finalment els va ser concedit a principis d'aquest any. Amb tot, però, no han deixat de reclamar més personal a la DGT per tal que no creixi la bossa d'exàmens pendents.