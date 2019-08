L'embassament de Susqueda acumula un 23% menys d'aigua que fa un any

L'embassament de Susqueda (a la Selva) compta amb unes reserves de 154,74 hectòmetres cúbics (hm3), una quantitat que equival al 66,41% de la seva capacitat total. Aquesta xifra representa un 23,8% menys d'aigua que ara fa un any, quan hi havia 211,55 hm3 emmagatzemats.

A més, el nivell de la presa gironina està per sota de la mitjana d'aigua que hi havia embassada fa cinc i deu anys. Concretament, les reserves d'aigua són un 13 per cent inferiors que la mitjana dels últims cinc anys i un 15,8 per cent menys que la dels últims deu anys.



L'estat de les conques internes

Segons el registre de dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) sobre les conques internes de Catalunya –que va fer públic ahir–, la mitjana d'aigua al pantà de Susqueda ara fa cinc anys era de 187,87 hectòmetres cúbics i de 193,53, fa deu.

En la mateixa situació està el pantà de Sau (Osona), que es troba a un 63,17% de la seva capacitat, un 21,03% menys que l'any passat. La situació d'aquests embassaments posa de manifest una situació de sequera, especialment marcada després dels episodis de calor elevada que s'han produït al llarg de les últimes setmanes.

En canvi, el nivell de l'altre embassament de les comarques de Girona, el de Darnius-Boadella (a l'Alt Empordà), està lleugerament per sobre de l'aigua presa ara fa un any.

En concret, en aquest pantà ara hi ha 34,92 hectòmetres cúbics, el que implica que es troba a un 57,15% de la seva capacitat; ara fa un any, les reserves d'aigua eren de 32 hm3, el 52,37% de tota la que hi cap.

En el cas d'aquest pantà de l'Alt Empordà, la situació era pitjor fa cinc anys, quan per aquestes dates s'hi acumulaven 32,84 hectòmetres cúbics d'aigua; mentre que fa una dècada, eren 33,82 hm3.