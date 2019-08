El POUM de Ripoll classifica el sector del Roig com a sòl no urbanitzable

En el ple del mes de juliol es va aprovar el POUM (Pla d'ordenació urbanística municipal) de Ripoll, referent a la desclassificació del sector del Roig.

Situat al nord de l'àmbit del conjunt de l'antiga colònia industrial que porta el mateix nom i amb una extensió de 13,118 m2, amb aquesta modificació ha passat de ser sòl urbà no consolidat a ser sòl no urbanitzable.

Així, amb aquesta nova classificació es desestima la urbanització d'aquesta zona, assegurant la continuïtat de les condicions actuals naturals, d'ús i de l'entorn de la colònia.

De la mateixa manera, la voluntat municipal és concentrar els usos industrials en espais específics, per garantir una millor gestió urbanística i ambiental, fet que justifica la classificació d'aquests terrenys com a sòl no urbanitzable, que sumen al 94% de la superfície del territori català amb aquesta classificació.