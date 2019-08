Un programa de La Caixa insereix 112 persones en risc d'exclusió a Figueres

El programa Més Feina de La Caixa, que aquest any celebra la seva segona edició, ha facilitat 224 contractacions laborals a Catalunya, on s'han desenvolupat cinc projectes d'entitats socials que atenen persones en risc d'exclusió com joves, majors de 45 anys, persones amb discapacitat física o intel·lectual, immigrants o víctimes de la violència de gènere, entre d'altres. A Girona s'ha desenvolupat un d'aquests projectes, concretament a Figueres.

A Figueres i a Tarragona, Intermèdia desenvolupa Itineraris Més Feina, amb els quals va atendre 112 i 124 persones, respectivament. Els altres projectes són a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. A Catalunya, el programa, cofinançat pel Fons Social Europeu i la Fundació Bancària La Caixa ha atès 757 persones i ha impulsat la formació qualificada de 339 més, segons va informar l'entitat en un comunicat.