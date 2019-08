Alerta per fortes tempestes durant la tarda a les comarques de Girona.



El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per intensitat de pluja.



Les precipitacions localment podran arribar a superar els 20 litres en mitja hora. I a més, segons la previsió, poden anar acompanyades de calamarsa o pedra.





Per a demà a la tarda hem emès un avís d'intensitat de pluja per a les comarques del nord-est, on les tempestes localment podran arribar a superar els 20 mm. en 30 min. pic.twitter.com/ivcdICoD3a