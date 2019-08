Un home de 88 anys mor ofegat a la platja de Torre Valentina, a Calonge

Un home de 88 anys va morir ofegat ahir mentre es banyava a la platja de Torre Valentina de Sant Antoni de Calonge. Els fets van tenir lloc a dos quarts de dues de la tarda. Després de veure el cos surant a l'aigua, els socorristes el van portar fins a la platja. Allà, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) el van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. El SEM va desplaçar fins a la zona dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat, que va aterrar a la sorra de la platja. Fins al lloc també hi van anar agents de la Policia Local de Calonge i efectius de la Guàrdia Civil -que és qui s'ha fet càrrec del cadàver. A la platja de Torre Valentina aquest dimarts hi onejava la bandera verda. El telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís a les 13.32 hores. Ràpidament es van activar dues ambulàncies i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques SEM. El personal sanitari va practicar les maniobres de reanimació a l'home que estava inconscient, però aquestes van ser infructuoses i no el van poder reanimar. En l'emergència també hi van intervenir una unitat territorial i una unitat de la policia judicial de la Guàrdia Civil i la Policia Local. La platja de Torre Valentina disposa de servei de vigilància i socorrisme i en el moment del succés onejava la bandera verda. Amb la d'ahir, ja són vuit les víctimes que han mort ofegades a les platges de la Costa Brava aquest 2019.