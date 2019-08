L'hospital Josep Trueta instal·la armaris intel·ligents per controlar el material clínic que reben els pacients

L'hospital Josep Trueta de Girona ha instal·lat armaris intel·ligents per controlar el material clínic que reben els pacients. Suposen una inversió de 220.000 euros, ja se n'han posat cinc al Servei de Cardiologia i se'n col·locaran tres més a Angiologia i Cirurgia Vascular. Als armaris s'hi guarden dispositius molt sensibles i d'alt cost econòmic (com ara catèters baló o d'ablació i guies intervencionistes). El seu contingut es controla informàticament, s'obren mitjançant una targeta identificativa i emeten un avís quan algun producte és a punt de caducar o es retira erròniament. Cada vegada que s'extreu algun dels dispositius, a més, automàticament ja queda assignat al pacient al qual s'implantarà s'assignarà. D'aquesta manera, es prevenen possibles errors i se'n garanteix la traçabilitat.

L'hospital Trueta ha adquirit armaris intel·ligents que permeten millorar en termes de traçabilitat dels productes i seguretat del pacient. De moment s'han instal·lat cinc armaris al Servei de Cardiologia (tres a la Unitat d'Hemodinàmica i dos a la Unitat d'Arrítmies) i es preveu posar-ne tres més que es destinaran al Servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular.

Aquests armaris serveixen per guardar material clínic que s'utilitza per fer procediments diagnòstics i terapèutics. Són dispositius molt sensibles i d'alt cost econòmic, com ara els catèters baló, catèters ablació, guies intervencionistes, microcatèters... Aquests armaris intel·ligents permeten guardar els dispositius en unes condicions òptimes, tant de temperatura com d'ambient, i emeten un avís quan un producte està a punt de caducar o es retira de forma errònia de l'armari. Tot això facilita les tasques al personal sanitari, optimitza les gestions i alhora permet tenir un exhaustiu control de l'estocatge i la reposició dels productes.



Assignat al pacient

El sistema d'obertura de l'armari és realitza a través de la targeta identificativa dels professionals que estan autoritzats per a extreure'n material. Quan s'extreu algun dels dispositius, aquest queda assignat al pacient al qual s'aplicarà o s'implantarà, de manera que es fa prevenció de possibles errors i se'n garanteix la traçabilitat.

El contingut de l'armari està controlat informàticament, de manera que tot el material que s'utilitza es reposa al cap de 24 o 48 hores, ja que està el sistema està connectat a l'empresa que s'encarrega de la gestió logística, emmagatzematge, i distribució de tot tipus de subministrament a l'Institut Català de la Salut (ICS).

Segons subratllen des del Trueta, "la instal·lació d'aquests vuit armaris intel·ligents, valorats en 220.000 euros, és un pas endavant en la modernització i innovació de l'emmagatzematge, logística i traçabilitat del material, i comporta una millora en la seguretat del pacient".

Text