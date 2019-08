Els passatgers d'autobusos interurbans creixen un 7,3% la primera meitat de l'any

El nombre de passatgers dels autobusos interurbans que gestiona l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Girona ha pujat un 7,3% durant el primer semestre del 2019. Segons dades recollides per la patronal del sector, la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers (FECAV), al llarg d'aquests sis primers mesos de l'any hi ha hagut gairebé 58.000 passatgers. I en total ja se superen els 850.000. Aquest increment també es trasllada a la ciutat de Girona, on els autobusos urbans han tingut un 4,9% més de viatgers i durant el primer semestre del 2019 ja n'han sumat gairebé 1.450.000. Segons la FECAV, això representa 68.000 passatgers més que l'any passat.

El president de la FECAV, José María Chavarría, va subratllar que «l'autobús és el mitjà de transport públic que més creix perquè quan es milloren els serveis i s'augmenta l'oferta, els usuaris l'utilitzen més».