Les Planes multa cinquanta conductors per aparcar malament la zona dels gorgs

Els vigilants de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles que patrullen per la zona dels gorgs van posar cinquanta sancions a conductors durant el juliol. El regidor de Promoció, Marc Puig, va explicar ahir que la major part de les multes van ser per a conductors que havien deixat el cotxe als camins d'accés a aquest espai natural.

Puig va ressaltar que enguany han augmentat les sancions a caravanistes que pernocten en zones prohibides, als quals multen per acampada il·legal. «Si posen la falca a la roda perquè la caravana quedi recta ja es considera acampada», va indicar el responsable municipal.

El regidor de les Planes va explicar que, en general, les sancions oscil·len entre els 150 i els 300 euros. Marc Puig va valorar que es tracta d'un nombre similar al de l'any passat, però molt inferior a les xifres del 2016 i el 2017, quan es van arribar a sancionar 300 conductors en tres mesos.



Vigilants i informadors

El responsable de l'àrea de Promoció va atribuir la reducció a l'aparcament que s'ha habilitat en una zona propera a la riera de Cogolls i a l'increment de la vigilància. També va explicar que enguany disposen de dos vigilants i dos informadors.

Puig va afegir que l'augment d'efectius i l'ús de l'aparcament ha reduït el nombre de robatoris a vehicles, fins al punt que al juliol passat no n'hi va haver cap. Per contra, durant tota la temporada de d'estiu de 2018 se'n van produir quatre i fa dos anys se'n van comptar setanta.



Ferides per patinar dins l'aigua

Si bé no hi ha hagut robatoris, els professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han hagut d'evacuar dues personesde la zona dels gorgs durant les últimes setmanes. Es tracta de dos accidents similars. Dilluns passat, 5 d'agost, una dona de nacionalitat holandesa va haver de ser traslladada amb ambulància a l'hospital d'Olot i la Garrotxa perquè es va girar el turmell. Unes setmanes abans, un turista francès va haver de ser traslladat amb helicòpter a un centre hospitalari pel fet d'haver-se trencat un turmell.

El regidor Marc Puig va explicar que els dos accidents es van produir perquè les dues persones afectades van relliscar quan eren a dins de l'aigua. Puig va recordar que l'Ajuntament té elements de seguretat que ajuden els banyistes a moure's per la rodalia dels gorgs. «Dins de l'aigua, ens és més complicat», va valorar.

Marc Puig va indicar que els gorgs representen un dels principals reclams turístics de la localitat. Això no obstant, la voluntat de l'Ajuntament de les Planes és la de limitar-ne l'ús per tal d'evitar-ne la degradació. Una de les mesures preses ha estat reduir el paper dels gorgs com a escenari d'anuncis televisius i de pel·lícules. D'aquesta manera, intenten fer-los atractius al turisme de cultura natural, familiar i de fotografia.

Respecte a la incidència del turisme, Puig va explicar que han comptat que 1.500 persones van baixar dels vehicles estacionats a l'aparcament de la riera de Cogolls, un 40% de les quals eren turistes internacionals procedents, sobretot d'Holanda, França, Bèlgica i Alemanya. Els turistes que recullen els residus i els lliuren a l'entrada de l'aparcament tenen una bonificació en el preu de deixar el cotxe.