Quatre denúncies al dia per agressions masclistes a Girona

La xacra no remet, ans el contrari, avança: d'abril a juny d'aquest any, 411 dones van denunciar a la policia que les seves parelles les havien agredit. Aquesta dada supera en un 15,3% la registrada entre els mesos de gener i maig, quan les denúncies presentades per agressions masclistes van sumar 348 -la dada agregada del primer semestre, doncs, s'enfila fins a les 759 denúncies, guarisme que aflora una mitjana de 4 casos al dia. Les dades corresponen a la regió policial de Girona, que no coincideix amb els límits de la província, ja que exclou la comarca de la Cerdanya. En concordança amb l'increment del nombre de denúncies també s'han practicat més detencions de presumptes agressors, tots ells majors d'edat: 161 d'abril a juny, un 22% més que al llarg del primer trimestre de l'any (132), afloren les dades que faciliten el Departament d'Interior i l'Institut Català de les Dones.



Trencaments de condemna

En aquest context, el nombre de dones víctimes de violència de gènere ateses per l'administració catalana ha estat de 400 els tres últims mesos, un 18,3% més que de gener a març. I una altra mala notícia: els trencaments de condemna per part d'agressors han estat habituals al llarg del segon trimestre de l'any se n'han produït 41 per part d'homes que han vulnerat ordres d'allunyament o de prohibició de comunicació.

Més noves dolentes, dolentíssimes, de fet: el còmput de dones mortes a mans de les seves parelles s'aproxima a les dues xifres i, fins ahir, era de nou víctimes. L'última tragèdia va passar a Olot, a l'abril, quan Irene López, de 44 anys, va morir assassinada a trets per la seva parella. Ella era treballadora social i ell, agent de la policia nacional. El cas va commocionar la capital de la Garrotxa i Loja, poble de Granada on va néixer la víctima. Irene va rebre set trets que l'assassí li va etzibar amb la seva arma reglamentària. Després de cometre el crim, el policia va intentar suïcidar-se d'un tret al cap, però va fallar.



Agressions al si de la família

En l'àmbit familiar, però, hi ha més tipologies de violència tipificats pels organismes competents. En aquest àmbit es compten, per exemple, les agressions que protagonitzen fills cap a la mare, uns casos que no acostumen a transcendir, però que existeixen. Quantitativament són menys que les agressions d'homes cap a les seves parelles o exparelles; això no obstant, van augment i entre els mesos d'abril i juny a la regió policial de Girona han generat 65 denúncies per part de les víctimes, un 25% més que al llarg dels tres primers mesos de l'any. De protagonistes d'agressions d'aquesta mena se n'han detingut 23, un 35,2% més en comparació amb el primer trimestre de 2019. Així mateix, apunten les dades facilitades per la Generalitat, 72 dones han hagut de rebre atenció d'algun tipus en haver estat agredides per algun membre de la família que no és la parella el segon trimestre de l'any, sis més que de gener a juny. Per aquest tipus d'agressions 23 menors han acabat detinguts.