Ryanair amenaça de tancar la base a l'aeroport de Girona

Els sindicats adverteixen que Ryanair planeja tancar la seva base de Girona, Las Palmas i Tenerife Sur per l'endarreriment de l'entrega dels avions Boeing 737 Max, la pujada de costos de combustibles i l'increment dels salaris de la plantilla.

La companyia aèria ho ha traslladat en una mediació amb els sindicats USO i SITCPLA, que havia estat convocada pel Servei d'Intermediació i Arbitratge (SIMA) en la qual s'havia de començar a negociar el primer convenci col·lectiu pels tripulants de cabina. Com a resposta a aquesta amenaça i per "protestar contra el comportament abusiu" de la línia aèria, els representants dels tripulants han anunciat noves jornades de vaga pel setembre.

El tancament de les bases de Las Palmas i Tenerife Sur s'ha anunciat pel dia 8 de gener però el cessament de les activitats a Girona encara no té data. Fonts sindicals han afirmat a l'ACN que l'empresa s'ha limitat a afirmar que la base gironina "està en risc". Les mateixes fonts han explicat que les amenaces de tancament coincideixen amb les bases on hi ha més representació sindical.

A més de reduir el seu camp d'acció, Ryanair també ha anunciat que durà a terme acomiadaments que, segons els sindicats, afectarien les persones amb més antiguitat. Aquests anuncis s'han produït just després que acabés la reunió amb els mediadors del SIMA, que ha acabat sense acord. "És injustificable el seu victimisme per suposades pèrdues, quan és una empresa amb constant augment de beneficis i que, per davant, vol efectuar acomiadaments i, per darrere, està en ple procés de reclutament de personal", ha exposat en un comunicat el portaveu de SITCPLA, Manuel Lodeiro.



Conseqüències de l'endarreriment en l'entrega dels Boeing 737Max

Precisament, Ryanair va anunciar fa tres setmanes que es veia obligada a replantejar la pròxima temporada d'hivern i la d'estiu del 2020 per l'endarreriment en l'entrega de fins a 30 avions Boeing 737 Max, el què es traduirà en la retallada i tancament d'algunes de les seves bases. Els models es van haver de quedar a terra per ser revisats arran de la caiguda de dos models idèntics fa uns mesos amb el resultat de més de 300 víctimes mortals i la data del seu retorn és "incerta".

Davant d'aquest panorama, Ryanair va optar per una previsió "prudent" de cara l'ús dels nous avions encarregant els Boeing Max 200s, una variant del B373Max que necessita ser certificat separadament, previsiblement dos mesos després que comencin a operar els Max. La companyia també precisa que només pot rebre entre 6 i 8 aparells al mes.